Путин подтвердил, что отверг часть пунктов мирного плана США

Президент России Владимир Путин подтвердил, что во время встречи в Кремле с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря российские представители не согласились с рядом пунктов американского плана по завершению войны России против Украины. Об этом Путин сказал в интервью индийской телекомпании India Today в преддверии своего визита в Индию. Сообщения об этом публикует ТАСС, само интервью пока полностью не опубликовано.

Путин отметил, что во время встречи пришлось «пройтись по каждому пункту» мирной инициативы. Ранее помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что предметно пункты не обсуждались, а речь шла скорее об общей концепции.

Также, по словам Путина, первоначальное предложение из 28 пунктов практически не изменилось, но США предложили разбить их на 4 отдельных «пакета». Ранее сообщалось, что по итогам встречи с участием представителей ЕС в Женеве число пунктов уменьшилось до 19. Официально ни 28, ни 19 пунктов не были опубликованы, но предложение из 28 пунктов публиковалось в прессе, и Белый дом не оспаривал его подлинность. Представители Украины и ЕС давали понять, что часть пунктов этого плана считают слишком выгодными России. При этом Киев согласился взять план за основу мирных переговоров.

Саму встречу с Кушнером и Уиткоффом Путин назвал очень полезной. Президент США Дональд Трамп также высоко её оценил. При этом комментариев по существу переговоров американская сторона не давала.

Российский президент также заявил, что Россия «в любом случае» возьмёт под контроль территории Украины, на которые она претендует, вооружённым или иным путём.

В заголовке ТАСС говорится об этих территориях как о «Донбассе и Новороссии», однако сам Путин, как и в недавнем выступлении в Москве, не уточнил, о каких именно территориях идёт речь; из контекста можно сделать вывод, что имелись в виду Донецкая и Луганская области. «28 пунктов» предусматривают передачу под контроль России Донбасса (Донецкой и Луганской области); официально же Москва претендует ещё и на Запорожскую и Херсонскую области (а также Луганскую область, почти полностью оккупированную Россией, и аннексированный в 2014 году Крым). Украина не согласна с передачей территорий, но готова к прекращению огня по текущей линии фронта.

Также Путин отверг один из пунктов мирного плана США - о возвращении России в «Группу семи» (бывшую ранее «Группой восьми», «Большой восьмёркой»). По словам Путина, он «практически перестал ездить на саммиты G8» ещё до исключения России из организации в 2014 году. Путин действительно не ездил на саммиты в 2009-2012 годах, поскольку президентом России тогда был Дмитрий Медведев. Однако в 2013 году он участвовал во встрече.

Также в четверг стало известно, что так называемая большая пресс-конференция и «прямая линия» Путина пройдут 19 декабря.