Родственника Джуаншера Бурчуладзе обвиняют в производстве безакцизных сигарет

Финансовая полиция обвиняет шурина бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, Васила Мхеидзе, находящегося под стражей, в производстве и хранении безакцизных сигарет.

Мхеидзе был задержан 27 июля, а Бурчуладзе — 11 сентября; оба они фигурируют в деле о растрате 1,3 млн лари из Министерства обороны.

«Выявлены факты производства и хранения особенно большого объёма безакцизных сигарет компаниями, принадлежащими В. М., с целью последующей реализации», — сообщили на брифинге Следственной службы Министерства финансов.

По их данным, родственник Бурчуладзе в 2023 году основал компании и организовал в Гори нелегальную фабрику по производству сигарет, где в течение нескольких лет изготавливались табачные изделия без уплаты акциза.

Сегодня, 19 сентября, по обвинению в производстве и хранении сигарет без акциза были задержаны:

директор компании — М. А.;

начальник службы безопасности того же предприятия, член личной охраны задержанного экс-министра обороны — Н. Ц.

В рамках расследования изъято более 300 тысяч пачек сигарет на сумму 2 176 341 лари, а также оборудование и сырьё. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.