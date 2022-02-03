Родственники Янгулбаевых в Чечне публично отказались от них

Представители тейпа Келой, к которому принадлежит правозащитник Абубакар Янгулбаев, отказались от него и его близких и прокляли их. Публичные выступления родственников распространил официальный аккаунт в инстаграме телеканала ЧГТРК «Грозный».

По словам брата Сайди Янгулбаева, имя которого не называется, тейп опозорен действиями семьи перед всей республикой и всем чеченским народом из-за того, что «эти негодяи прокляты».

«Мы заявляем, что они не являются нашей частью. Если до сих пор они были нашей фамилией, то теперь мы будем мстить, мы не отказываемся от их убийства. Если мы их настигнем, мы выстрелим. Он [Сайди] был старшим в нашей семье, должен был заменить нам отца, но именно из-за него мы сегодня в такой ситуации. Я бы сегодня отдал многое за то, чтобы не говорить это», – говорит брат Янгулбаева. Он также попросил прощения у главы республики и у всего чеченского народа.

Другой брат, представившийся Сайди-Амином, обещает, что если настигнет своего племянника Ибрагима Янгулбаева, которого чеченские власти называют администратором оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, раньше других, то лично его убьёт.

«Я сделаю все, чтобы настигнуть его раньше. Но если вы меня опередите, я прощаю вам его кровь. Я порываю с ними», – говорит он.

Бывший муфтий Чечни Шахид-Хаджи Газабаев, также представитель тейпа Келой, отметил, что весь тейп виноват в действиях семьи Янгулбаевых.

«Никто нас не простит за то, что они были представителями тейпа Келой. Где бы они ни находились, в какой бы стране, в каком бы уголке мира, мы должны позаботиться о них», – утверждает он.

С проклятиями в адрес семьи выступил и брат арестованной в Грозном матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева – Заремы Мусаевой.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в их адрес, заявив, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей».