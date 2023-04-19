Россия атаковала Одесскую область беспилотниками «Шахед»

Бывший министр обороны Грузии, бизнесмен Давид Кезерашвили объявил, что отказывается от контрольного пакета в оппозиционном канале «Формула» и передает 50%-ю долю сотрудникам телекомпании.

Напомним, что ранее журналистское расследование Би-би-си рассказало о скандале с колл-центрами и глобальной мошеннической сети, которая украла более миллиарда долларов. В списке бизнесменов, участвовавших в этой схеме, фигурирует Давид Кезерашвили.

«Принимаю решение поддержать телекомпанию «Формула» и дать возможность создания совершенно новой, уникальной по опыту медиа-модели, которая еще выше поднимает стандарт редакционной независимости, в том числе и от меня (дефицита в этой свободе у канала до сих пор не было). Решение следующее: я отказываюсь от контрольного пакета «Формулы» и передаю половину имеющейся доли коллективу телекомпании. Оставшуюся долю я также передам коллективу после окончания олигархического правления. После исчезновения фактора Иванишвили и окончательного вхождения в западное пространство, я уверен, что у свободных СМИ будет много других источников существования и без моего участия. Именно тогда закончится моя активность в направлении поддержки СМИ и вообще, закончится любое участие в грузинской политике», – заявил Кезерашвили.

Он вновь говорит, что не имеет и никогда не имел никакого отношения к т. н. колл-центрам, упомянутым в расследовании Би-би-си.

«Я сделаю все возможное, чтобы доказать в суде несправедливость утверждений, выдвинутых в фильме-расследовании. Я полностью доверяю британской системе правосудия и уверен, что она учтет аргументы моей юридической команды, которая уже готовит все необходимые документы. Мы будем информировать общественность о деталях на всех этапах. Также еще раз заявляю, что при наличии интереса я готов сотрудничать с любым следственным органом Европы и предоставить имеющуюся в моем распоряжении информацию о тех высокопоставленных лицах, которые реально причастны к покровительству т.н. хаба колл-центров в Грузии. Здесь для меня удивительна позиция тех людей, которые давно знают о работе этой мошеннической схемы, о вовлечении в нее соседей, родственников или детей. Удивительно, что эти люди сейчас читают мораль и обвиняют меня», – добавил Кезерашвили.

Сегодня же скандальное расследование Би-би-си прокомментировал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

«К сожалению, наш гражданин, господин Кезерашвили, бывший министр обороны, уже упоминается как международный мошенник, что, конечно, катастрофично, и еще более тревожным является тот факт, что упомянутый человек, который сначала ограбил армию, а затем терроризировал бизнес, теперь разработал беспрецедентную мошенническую схему по всей Европе, его компания ограбила пенсионеров на миллиарды долларов. Поэтому, когда наши представители радикальной, экстремистской оппозиции встречаются с нашими европейскими партнерами, я хотел бы сказать нашим европейским друзьям, что они встречаются с представителями партии, финансируемой грабителями их граждан. Это, конечно, постыдный факт, но я рад, что эта правда открылась», – заявил Гарибашвили.

Как сообщалось ранее, Би-би-си провела расследование деятельности глобальной мошеннической сети по присвоению сбережений европейских пенсионеров, которая заработала на обмане клиентов более миллиарда долларов. В расследовании указано, что в открытом доступе нет документов, которые подтверждали бы связь Кезерашвили с сетью офшоров. Но, к примеру, несколько бывших сотрудников компаний, связанных с Milton Group, подтвердили, что имели прямой контакт с Кезерашвили и знают, что он причастен к деятельности сети.