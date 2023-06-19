Саакашвили: «Даже Путин чаще показывает Навального…»

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал решение Тбилисского городского суда, в очередной раз отложившего судебный процесс по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Ранее Саакашвили заявил, что возвращается в грузинскую политику и планирует принимать участие во всех судебных процессах.

«Сегодня народ увидел бы, что несмотря на тяжелое физическое состояние меня не смогли сломать духовно, что я бодр в большей степени, чем когда-либо. А это разрушило бы всю их пропаганду.

«Суд» отложили на неопределенный срок – минимум до осени. И это хорошо демонстрирует, что российское руководство страны развалилось. Но мы сможем победить в борьбе – единством и твердой волей», – написал Саакашвили в соцсети.

Политик говорит, что является военнопленным президента РФ Владимира Путина и «его местных марионеток».

«Но даже Путин чаще показывает Навального, чем эти (грузинские власти) – меня», – добавил он.

Саакашвили назвал свое заключение «позорной страницей в истории Грузии». Он считает, что Грузия должна вернуться к нормальному, демократическому, конкурентному политическому процессу без насилия, политзаключенных и прочих «российских мин».

Отметим также, что лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сегодня, 19 июня назвал Саакашвили «Мюнхгаузеном», заявив, что у него нет шансов на возвращение в политику.