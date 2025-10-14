Сборная Турции разгромила Грузию в матче отбора к ЧМ-2026

Сборная Турции по футболу с крупным счётом 4:1 победила Грузию в отборочном матче чемпионата мира.

Судьба встречи, которая состоялась в турецком городе Измит, решилась уже в первом тайме. Счёт открыл игрок сборной Турции Кенан Йылдыз на 14-й минуте, Мерих Демирал забил второй гол на 22-й минуте, а Юнус Акгюн третий — на 35-й.

Во втором тайме, на 52-й минуте, Мерих Демирал довёл счёт до 4:0. Георгий Кочорашвили забил гол престижа на 64-й минуте.

За матчем с трибуны наблюдали президенты Турции и Грузии — Реджеп Тайип Эрдоган и Михаил Кавелашвили.

Второе поражение подряд (после проигрыша Испании 0:2) осложнило положение грузинской сборной в отборочной группе.

Испанская сборная, выиграв у Болгарии, лидирует в группе с 12 очками. У Турции 9 очков, у Грузии — 3, у Болгарии — 0.

Впереди у Грузии два матча: даже если команда победит дома Испанию (15 ноября) и на выезде Болгарию (18 ноября), она не сможет обойти Турцию в борьбе за второе место в группе.

Таким образом, у сборной Грузии сохраняется шанс попасть на чемпионат мира 2026 года лишь через плей-офф Лиги наций УЕФА.