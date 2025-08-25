СМИ: украинцев, вывезенных из Грузии, собираются отправить на войну

Граждан Украины, ранее депортированных из России и застрявших на грузинском пропускном пункте «Дариали», по возвращении на родину отвезли в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) – украинский аналог военкоматов. Об этом «Новой газете Европа» сообщил один из вернувшихся украинцев.

По его словам, группу украинцев вывезли из Грузии в Молдову самолетом, а оттуда автобусом доставили в Украину. Позднее всех направили в ТЦК.

Собеседник издания утверждает, что ему не разрешили заехать домой и сразу отправили в ТЦК в Кривом Роге, после чего – на медкомиссию в Днепр. Родственников к нему не допускают.

По его словам, большинство врачей признали его годным к службе, хотя он имеет серьезные проблемы со зрением.

«У меня очень плохо со зрением, я почти ничего не вижу. Правый глаз совсем не работает. <…> Если надо будет воевать – пойду, но дайте хотя бы время решить личные дела», – сказал он.

Издание SOTA также пишет об отправке вывезенных с грузинской границы украинцев в ТЦК из больницы в Одессе.

Речь идет о бывших заключенных, депортированных из России после отбытия наказания. Их доставляли к границе с Грузией, но из-за проблем с документами пограничники отказывались впускать их в страну. В июле–августе на КПП «Дариали» находились около 100 украинцев. Они жили в подвале буферной зоны, устраивали акции протеста и объявляли голодовку.

22 августа власти Украины сообщили о возвращении 65 граждан, застрявших на границе после депортации из России. Среди них – десять женщин и восемь тяжелобольных. Еще около 25 украинцев остаются в подвале на грузинском КПП.

Ранее сходная ситуация с ТЦК возникла у другого находившегося в подвале на грузинской границе украинца – бывшего политзаключенного Андрея Коломийца, однако он после огласки в итоге был отпущен и вернулся к семье.