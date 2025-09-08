Состояния здоровья задержанной активистки Нино Даташвили ухудшилось - адвокат

Адвокат педагога и активистки Нино Даташвили сообщает об ухудшении состояния здоровья её подзащитной. Тамар Габодзе сообщила журналистам, что по этой причине Даташвили не смогла явиться в суд и заседание по её делу было отложено:

««Подтвердилось то, о чём адвокаты Нино Даташвили говорили всё это время: что в условиях тюрьмы её состояние здоровья ухудшится. И когда прокуратура требовала заключения под стражу, она была обязана учитывать состояние здоровья Нино. Сегодня подтвердилось, что её здоровье действительно ухудшилось. Судья зачитал письмо, подписанное главным врачом пенитенциарной службы, в котором говорится, что состояние здоровья Нино настолько тяжёлое, что она не может участвовать в заседании. Мы, со своей стороны, подали ходатайство о переносе процесса. Её интерес заключается в том, чтобы участвовать в рассмотрении своего дела», — заявила Тамар Габодзе.

Нино Даташвили была задержана в июне по обвинению в нападении на государственного служащего при исполнении служебных обязанностей в связи с инцидентом в Тбилисском городском суде.

9 мая в вестибюле Тбилисского городского суда произошла перепалка между Даташвили и представителями службы судебных приставов. Приставы призывали её покинуть место, где, по их словам, находиться было запрещено постановлением суда. После этого, как сообщают правоохранители, Даташвили их оскорбила.

Расследование ведется по статье 353 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.