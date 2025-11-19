Сухумский суд заключил под стражу подозреваемых в стрельбе на похоронах

Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих граждан, задержанных после резонансной стрельбы на улице Гумской.

Как сообщила Генеральная прокуратура самопровозглашённой республики Абхазия, 14 ноября был задержан Астамур Шинкуба, 1995 года рождения, а 15 ноября – Шарат Джикирба, 1984 года рождения.

По информации ведомства, продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, «направленных на установление и задержание всех лиц, причастных к преступлению».

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство общеопасным способом и причинения тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

Стрельба произошла на улице Гумской во время похорон Геннадия Адлейба – «смотрящего» или «положенца» города, как его называют в криминальных кругах, сообщало издание «Прайм Крайм». Пострадали пятеро человек, один из них, Руслан Адлейба, скончался в больнице от полученных ранений.

Среди пострадавших – 59-летний глава преступного мира Абхазии Рауль Барцба, известный как «вор в законе» Пыза. Местные источники предполагали, что именно он был основной целью нападения.

Стрельба вновь вывела дискуссию о безопасности в Абхазии на политическую арену. Общественно-политические партии и движения потребовали отставки министра внутренних дел Роберта Киута, заявляя, что «вновь пролитая кровь в столице Абхазии – яркое свидетельство деградации системы обеспечения безопасности».

Расследование преступления взял под личный контроль абхазский лидер Бадра Гунба.

Один из подозреваемых был задержан на территории России и передан абхазской стороне российскими силовиками.

В понедельник в телеграм-каналах рассказали о новом инциденте в сухумском районе ВИЭМа. По неподтверждённой информации, был подожжён дом Астамура Шинкуба. «Кровная месть в действии…», – написал телеграм-канал «АМРА-life». Правоохранительные органы инцидент не комментировали.