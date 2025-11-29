Трамп: воздушное пространство Венесуэлы нужно считать закрытым

Президент США Дональд Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и рядом с ней - на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом и ситуации в регионе в целом.

В субботу Трамп написал в соцсети Truth Social, что предупреждает «все авиакомпании, пилотов, наркодилеров и торговцев людьми», что они должны считать воздушное пространство «над Венесуэлой и вокруг неё полностью закрытым».

Официально о закрытии воздушного пространства над страной пока не сообщалось. По данным сервиса Flightradar24, в аэропортах страны продолжают осуществляться взлёты и посадки. О закрытии воздушного пространства как правило сообщают власти соответствующей страны - в том числе в случае угрозы воздушного нападения. Комментариев Каракаса пока не было.

Власти США обвиняют венесуэльское руководство в организации контрабанды наркотиков в Соединённые Штаты. На днях Вашигтон признал так называемый «Картель-де лос Солес», возглавляемый, как утверждается, авторитарным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, террористической организацией.

Американские военные, как ранее сообщала The Wall Street Journal, рассматривают возможность нанесения ударов по Венесуэле. Таким образом администрация Дональда Трампа рассчитывает сократить наркотрафик и подать сигнал Мадуро о необходимости отойти от власти, писала газета. Ряд комментаторов пишут и о возможности военной операции по смещению Мадуро.

Мадуро и его подчинённые отвергают причастность к контрабанде наркотиков и обвиняют США в поиске предлогов для смены режима в Венесуэле, в том числе и вооружённым путём.

Американские военные в последние месяцы наносят удары по венесуэльским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. Ранее Соединённые Штаты не прибегали к таким действиям, их законность и обоснованность вызвали сомнения и у ряда союзников США. Ряд СМИ, в частности Washington Post, писали о том, что в реальности американские военные не знают, действительно ли эти суда перевозят наркотики, но при этом военные получают приказы стрелять на поражение. На публикации резко отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет. Он заявил, что американские военные «только начали убивать наркотеррористов».

При этом, как утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники, на прошлой неделе Трамп и Мадуро поговорили по телефону - несмотря на то, что США официально не признают легитимность Мадуро. Обсуждалось, как утверждается, в том числе возможность личной встречи. В Белом доме не подтвердили и не опровергли факт телефонного разговора. Сам Трамп не комментировал публикацию.