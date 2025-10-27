Трое силовиков уволены в Цхинвали после избиения подростков

Инцидент с избиением 19-летних Вадима Плиева и Эдуарда Кокоева обсудил президент самопровозглашённой республики Южная Осетия Алан Гаглоев на совещании с руководителями силовых ведомств.

Ранее официальные структуры произошедшее не комментировали. В пресс-релизе по итогам сегодняшней встречи указано, что Гаглоев «поинтересовался ходом расследования инцидента с применением силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении двух граждан республики».

Генеральный прокурор Григорий Собаев сообщил, что «доследственная проверка по этому инциденту всё ещё продолжается», однако, по его словам, «ряд сотрудников органов внутренних дел уже подвергнуты дисциплинарному наказанию, в том числе увольнению».

«Что касается потерпевших, их требование заключалось в проведении полноценной проверки и привлечении к ответственности виновных за недопустимые действия. Вместе с тем потерпевшие удовлетворены мерами воздействия на виновных и уже обратились в прокуратуру с просьбой прекратить производство по ранее поданному заявлению об избиении», – добавил он.

Из слов Собаева следует, что, возможно, силовики смогут избежать уголовной ответственности.

По словам главы МВД Эрислава Мамиева, трое сотрудников правоохранительных органов были уволены, семеро получили строгие выговоры.

На совещании также обсудили вынесение судом приговора по «делу Инала Джабиева». По словам генпрокурора, «все участники судебного процесса – и потерпевшие, и осуждённые, и прокуратура – остались недовольны приговором».

«Участники уголовного разбирательства – потерпевшие, органы прокуратуры и сами осуждённые – внесли кассационные жалобы. То есть приговор обжалован всеми сторонами – осуждёнными, потерпевшими и прокуратурой. Ожидаем рассмотрения дела в кассационном суде», – сказал Григорий Собаев.

Среди других тем, обсуждавшихся на совещании, – проблема незаконной вырубки леса и выдача пропусков для пересечения де-факто границы. Гаглоев отметил, что «в Ленингорском районе выдача налажена», однако «жители Синагурской зоны по-прежнему сталкиваются с определёнными трудностями».