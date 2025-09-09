У штаба Кахи Каладзе вновь проходит акция оппозиции

Акция протеста проходит у предвыборного штаба Кахи Каладзе на улице Меликишвили в Тбилиси, где накануне представители «Грузинской мечты» напали на сторонников оппозиции и журналистов.

Сегодня, 9 сентября, участники акции собрались у тбилисской Филармонии и затем переместились к штабу. К ним присоединились и участники марша, который ежедневно стартует от здания Общественного вещателя.

Протестующие исполняют песню «Оле, Ола» с оскорблениями в адрес членов «Грузинской мечты» – именно эта мелодия вызывает особое раздражение у представителей правящей партии. Собравшиеся также скандируют «русебо» («русские»).

На улице Меликишвили мобилизованы сотрудники полиции, однако их нет непосредственно у входа в штаб. В отличие от предыдущих дней, там отсутствуют и представители правящей партии, которые ранее заявили, что не будут покидать здание.