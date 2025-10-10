7 участников акции 4 октября заключены под стражу в качестве меры пресечения

Судья Тбилисского городского суда Арсен Калатозишвили избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении семи демонстрантов, участвовавших в митинге 4 октября.

Калатозишвили рассматривал вопрос об избрании меры пресечения в отношении Владимира Гвелесиани, Ники Гвенцадзе, Мамуки Лабучидзе, Гуриэла Кардава, Зураба Чавчанидзе, Константина Кокая и Кобы Эпиташвили.

В общей сложности задержаны 46 участников акции, ещё несколько человек объявлены в розыск. Всем им грозит длительное тюремное заключение. Большая часть задержанных по решению суда уже заключена под стражу.

Всего судьи Тбилисского городского суда заключили под стражу 26 из 46 демонстрантов – всех, чьи дела рассматривали.

Акция 4 октября прошла в день местных выборов под лозунгом «мирного свержения власти». Участники сначала собрались на площади Свободы, затем направились к президентскому дворцу Орбелиани. Несколько демонстрантов прорвали металлическое ограждение и вошли во двор администрации, откуда их вытеснили полицейские.

Расследование ведётся по статьям по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии:

317: призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;

187: повреждение или уничтожение имущества;

222: попытка захвата или блокирования стратегически важного объекта;

225: организация, руководство или участие в групповых беспорядках.

Грузинский премьер и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявляет, что попытка «свержения власти» провалилась, а все причастные к ней будут строго наказаны.