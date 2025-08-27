Accessibility links

В Абхазии 22 российских туриста пострадали в ДТП

В автоаварии в Гагрском районе пострадали 22 россиянина, четверых из них госпитализировали с переломами и ушибами. Об этом сообщил начальник управления ГАИ МВД самопровозглашенной республики Абхазия Дамей Авидзба.

«22 туриста были доставлены в Гагрскую районную больницу после ДТП в Гагрском районе. Четверым, в том числе детям, которым приблизительно по 10 лет, с переломами и ушибами понадобилась госпитализация, остальных отпустили домой. Жизням всех пострадавших ничего не угрожает», – сообщил Авидзба.

По словам начальника ГАИ, авария произошла вечером 26 августа на 30-м километре республиканской трассы в Гагрском районе, в начале объездной дороги. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, 55-летний житель Гагрского района, не рассчитав расстояние, решил свернуть и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы. Оба водителя были трезвыми.

Как сообщила ТАСС главврач Гагрской районной больницы Индира Арсалия, жизням госпитализированных ничего не угрожает, им оказана вся необходимая помощь.

