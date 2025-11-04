В Абхазии задержан гражданин Армении

Служба государственной безопасности самопровозглашённой республики Абхазия задержала гражданина Армении Гора Асатряна, 1986 года рождения. В ведомстве утверждают, что он скрывается от уголовного преследования армянских правоохранительных органов.

Согласно данным СГБ, в июле 2024 года Асатрян был объявлен в международный розыск по линии Интерпола за незаконный оборот наркотических средств и оружия на территории Армении, а в Абхазии он проживал по поддельным документам, нарушая миграционный режим.

В этом году в Сухуми неоднократно сообщалось о задержании граждан иностранных государств, в том числе Турции и Азербайджана. Летом Абхазия передала российской стороне трёх граждан Турции, находившихся в международном розыске по линии Интерпола.