В Тбилиси задержана оппозиционный политик Элене Хоштария

Задержана лидер грузинской оппозиционной партии «Дроа» и «Коалиции за перемены» Элене Хоштария. Информацию, распространённую соратниками политика, подтвердили в МВД Грузии.

14 сентября Хоштария нанесла надпись «Российская мечта» на предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе на улице Меликишвили. Министерство внутренних дел начало расследование по статье 187 Уголовного кодекса (повреждение или уничтожение имущества).

Согласно Уголовному кодексу, повреждение имущества наказывается штрафом, общественно полезными работами, исправительными работами, домашним арестом или лишением свободы на срок от одного до пяти лет. Однако в заявлении МВД указана лишь самая строгая санкция – до пяти лет лишения свободы.

8 сентября такую же надпись сделала 23-летняя активистка Меги Диасамидзе, которую задержали по обвинению в повреждении баннера. Прокуратура оценила ущерб в 380 лари. 12 сентября в качестве меры пресечения суд назначил обвиняемой залог в размере 2000 лари.

В Грузии по различным обвинениям находятся в заключении оппозиционные политики Михаил Саакашвили, Леван Хабеишвили, Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе.