В Бельгии задержали экс-главу внешнеполитического ведомства ЕС

Бывшую главу европейского внешнеполитического ведомства Федерику Могерини задержали в Бельгии в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС. Об этом сообщают Le Soir и Euractiv.

Утром 2 декабря бельгийская полиция провела обыски в дипломатической службе ЕС в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и нескольких частных домах. Сообщалось, что три человека задержаны для допроса по подозрению в возможном мошенничестве при закупках, коррупции и конфликте интересов.

Могерини с 2020 года занимает должность ректора Колледжа Европы – высшей школы ЕС для дипломатов и государственных служащих. Euractiv со ссылкой на четыре источника, знакомых с расследованием, пишет, что речь идет об обстоятельствах приобретения колледжем здания в Брюгге за три миллиона евро через тендер.

Следователи считают, что Колледж Европы и его представители имели доступ к информации о тендере, которая должна была оставаться конфиденциальной для обеспечения честной конкуренции между учреждениями, претендующими на размещение новой Дипломатической академии ЕС.

При этом, по данным СМИ, обвинения пока никому не предъявлены. Le Soir пишет, что перед операцией Европейская прокуратура обратилась с ходатайством о снятии иммунитета с нескольких подозреваемых, и эта просьба была удовлетворена.

Федерика Могерини – итальянский политик, с февраля по октябрь 2014 года занимала пост главы МИД Италии. С ноября 2014 года по 30 ноября 2019 года возглавляла внешнеполитическое ведомство Евросоюза.