В Боливии избран новый президент. Завершились 20 лет правления левых

В Боливии во втором туре президентских выборов, которые прошли 19 октября, одержал победу сенатор Родриго Пас, представитель центристской Христианско-демократической партии. По предварительным данным избирательной комиссии, он набрал около 55 процентов голосов, опередив консервативного кандидата, бывшего президента Хорхе Кирогу.

Уже перед вторым туром выборов было ясно, что в стране завершается почти два десятилетия правления левых политиков — сперва Эво Моралеса, а затем Луиса Арсе. Оба представляли левую партию МАС («Движение к социализму») и в последние годы конфликтовали между собой. В результате Арсе отказался от участия в выборах, а Моралес не мог в них участвовать из-за конституционных ограничений.

58-летний Пас в выступлении по итогам выборов намекнул на изменение внешней политики Боливии. Он в частности заявил о намерении «открыть Боливию миру» и восстановить отношения с США. Также от нового президента ожидают экономических и институциональных реформ. Госсекретарь США Марко Рубио ещё до второго тура выборов отмечал, что оба кандидата хотят улучшить отношения с Соединёнными Штатами. В частности Пас подготовил планы привлечения американских инвестиций на сумму в 1,5 миллиарда долларов.

Смена власти в Боливии происходит на фоне резкого обострения отношений между другой южноамериканской страной — Колумбией, где у власти левое правительство, и США. В понедельник стало известно об отзыве колумбийского посла из Вашингтона — после того, как президент США Дональд Трамп обвинил колумбийского президента Густаво Петро в пособничестве торговле наркотиками. Ранее США отозвали визу Петро после того, как он на пропалестинском митинге в Нью-Йорке призвал военных США не подчиняться приказам Трампа.