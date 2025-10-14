Accessibility links

В Дагестане запретили публиковать снимки последствий атак дронов

Последствия атаки украинских беспилотников на Московскую область, 11 марта 2025 года

Жителям Дагестана запретили публиковать в интернете фотографии с мостами, системами противовоздушной обороны и последствиями атак украинских беспилотников. Подобный запрет ранее уже ввели в нескольких регионах России.

Указ уже подписал глава республики Сергей Меликов, сообщает государственное агентство «РИА Дагестан». Новые меры власти объясняют обеспечением безопасности.

Помимо последствий атаки дронов, местным жителям и СМИ теперь нельзя сообщать и о типе беспилотников, месте их запуска, падения и траектории полета. Также нельзя раскрывать местоположение объектов Минобороны, энергообъектов и промышленных предприятий. Запрет не касается самих чиновников.

