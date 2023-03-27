В Германии – крупная забастовка на транспорте

В Германии 27 марта проходит крупная предупредительная забастовка работников транспортной сферы. Она продлится 24 часа. Забастовка, организованная союзом железнодорожного транспорта EVG совместно с профсоюзом Verdi, затронула работу железных дорог и аэропортов, в ряде регионов существенно ограничено движение общественного транспорта.

Как сообщает Deutsche Welle, в понедельник отменены практически все рейсы в аэропортах страны, в том числе в крупнейших транспортных узлах – Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Исключением стал аэропорт Берлина.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране до утра 28 марта. Отменены и большинство пригородных поездов. В семи регионах бастуют сотрудники общественного транспорта, при этом часть автобусных рейсов всё же выполняется – действует специальное расписание на случай забастовки.

Забастовка ведётся с экономическими требованиями. Профсоюзы, указывая на резко выросшую в Германии инфляцию, требуют увеличения заработной платы не менее чем на 10,5%, причём прибавка не должна быть меньшей, чем 500 евро в месяц. У железнодорожников ещё более высокие требования – 12%, или не менее 650 евро в месяц.

Как пишут германские СМИ, речь идёт о самой крупной забастовке в Германии как минимум с 1992 года, то есть за последние 30 лет. Представители властей ведут с профсоюзами переговоры, их очередной раунд начинается сегодня и продлится, как ожидается, до среды.

Забастовка станет самой крупной стачкой в Германии с 1992 года, подчеркнул глава Verdi Франк Вернеке (Frank Werneke). Она проходит одновременно с очередным раундом переговоров между профсоюзами и представителями немецких властей, который запланирован на 27–29 марта в Потсдаме. Работодатели пока предлагают 5-процентное повышение зарплаты и две единоразовые выплаты работникам, что профсоюзы считают недтстаточным.