В Испании рекордные ливни: есть погибшие и пропавшие

В Испании третьи сутки идут ливни – как минимум двое человек утонули, ещё трое пропали, нарушено электроснабжение и транспортное сообщение. Об этом пишет испанская газета «Эль Паис».

Власти Мадрида разослали жителям предупреждение о наводнениях и рекомендацию не пользоваться автомобилями. В воскресенье в Мадриде, автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча и Кадисе был объявлен максимальный «красный» уровень опасности. Сейчас в первых двух сохраняется «жёлтый» уровень.

В прибрежном Альканаре за сутки выпало 215 миллиметров осадков. Горожанам рекомендовали оставаться дома и перебраться на верхние этажи. В муниципалитете Мас-де-Барберанс, недалеко от Альканара, выпали 234 миллиметра дождя – рекордное количество за последние 23 года. Ожидается, что рекорд осадков будет побит и в столице.

Власти спасают людей из застрявших в паводках автомобилей и затопленных домов. В пострадавших регионах нарушено автомобильное, железнодорожное и авиасообщение, тысячи испанцев остались без электричества. В августе Испания, как и другие страны Европы, пережила сильную жару.