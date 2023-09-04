В Испании рекордные ливни: есть погибшие и пропавшие

В Испании третьи сутки идут ливни – как минимум двое человек утонули, ещё трое пропали, нарушено электроснабжение и транспортное сообщение. Об этом пишет испанская газета «Эль Паис».
Власти Мадрида разослали жителям предупреждение о наводнениях и рекомендацию не пользоваться автомобилями. В воскресенье в Мадриде, автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча и Кадисе был объявлен максимальный «красный» уровень опасности. Сейчас в первых двух сохраняется «жёлтый» уровень.
В прибрежном Альканаре за сутки выпало 215 миллиметров осадков. Горожанам рекомендовали оставаться дома и перебраться на верхние этажи. В муниципалитете Мас-де-Барберанс, недалеко от Альканара, выпали 234 миллиметра дождя – рекордное количество за последние 23 года. Ожидается, что рекорд осадков будет побит и в столице.
Власти спасают людей из застрявших в паводках автомобилей и затопленных домов. В пострадавших регионах нарушено автомобильное, железнодорожное и авиасообщение, тысячи испанцев остались без электричества. В августе Испания, как и другие страны Европы, пережила сильную жару.
- Учёные подтвердили, что изменение климата влияет на погоду. Повышение глобальной температуры увеличивает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений. Помимо Испании, ливни и наводнения в 2023 году фиксировались на Дальнем Востоке России, в США, Бразилии, Чили, Словении, Турции, Афганистане, Китае, ЮАР и других странах.
- Ливни и наводнения приводят к гибели и миграции людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.