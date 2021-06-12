В Москве вновь вводятся ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 до 19 июня. Работодателям вновь рекомендовали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Ограничительные меры приняты в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в российской столице.

Помимо прочего с 13 июня московские власти запретили посещение зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Рестораны и бары должны прекратить обслуживание посетителей с 23 часов до 6 утра.

Москвичам в возрасте старше 65 лет рекомендовано воздержаться от поездок.

Последние дни в Москве фиксировали рост числа больных COVID-19. По данным на 12 июня, в городе выявили 6701 случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 26 декабря 2020 года. Умерли за сутки 67 пациентов.

Ранее Собянин назвал эпидемобстановку в городе сложной, но сказал, что локдаун не требуется. Городские власти заявили об усиления контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах и транспорте.

С начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели более одного миллиона 200 тысяч человек. Число умерших приближается к 21 тысяче.