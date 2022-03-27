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В Нагорном Карабахе введено военное положение
В самопровозглашенном Нагорном Карабахе введено военное положение. Соответствующий указ подписал глава региона Араик Арутюнян.
Минобороны России ранее сообщило, что военнослужащие азербайджанской армии вошли в зону ответственности российских миротворцев. Ведомство утверждает, что Азербайджан нанес четыре удара с помощью беспилотного аппарата «Байрактар» в районе населенного пункта Фурух.
О случившемся российскую сторону проинформировали власти Нагорного Карабаха. Они сообщили о передвижениях азербайджанской армии и попросили увеличить в регионе численность российских миротворцев.
Москва призвала Баку отвести войска. МИД России призвал стороны к сдержанности.
Минобороны Азербайджана выразило сожаление об «однобоком заявлении» российского оборонного ведомства. Баку сообщил, что утром 26 марта армянские военнослужащие попытались совершить диверсию против азербайджанской армии.
- Очередное обострение обстановки в Нагорном Карабахе началось 24 марта. Тогда Армения обвинила Азербайджан в попытке «довести до конца политику этнических чисток» в Нагорном Карабахе после того, как в регион прекратилась подача газа. Он идет из Армении, но газопровод идет через территории, которые по соглашению 2020 года находятся под контролем Баку. Ереван утверждает, что азербайджанская сторона перекрыла трубопровод.
- Азербайджан все обвинения отверг и рекомендовал Армении выполнять обязательства по соглашениям, включая вывод из региона остатков армии.
- В сентября 2020 года в Нагорном Карабахе обострился конфликт. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации обстановки. Стороны несколько раз пытались договориться о перемирии, но режим прекращения огня постоянно нарушался.
- В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились о мире. В результате соглашения Баку вернул себе значительную часть территории, занятой армянскими войсками в начале 1990-х годов. По договору режим прекращения огня контролируют российские миротворцы.
Другие новости дня
В Абхазии выявлено 12 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 78 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 12 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 24 пациента. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 9 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 3 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 4 пациента, в Гагрской ЦРБ - 4, в Ткварчельской ЦРБ - 3 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53 341 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 49 887 человек.
Коронавирус в Грузии: 357 новых случаев заражения, 4 человека скончались
За последние сутки от коронавируса в Грузии умерли 4 человека, следует из данных правительственного сайта StopCoV. Общее число летальных исходов к утру воскресенья увеличилось до 16 708.
Число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило 357. Общее число случаев за все время достигло 1 646 316. Данные получены на основании проведения 8,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,27%, за две недели – 4,49%, за семь дней – 3,53%.
Более 54% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 194. В Имерети выявили 42 случая заражения, в Гурии – 25, в Кахетии – 24, в Самегрело и Земо Сванети – 21, в Аджарии – 16, в Шида Картли – 14, в Квемо Картли – 6, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7, в Самцхе-Джавахети – 5, в Мцхета-Мтианети – 3.
Выздоровели 3 237 человек, их общее число выросло до 1 618 403.
На данный момент в Грузии 11 179 активных случаев коронавируса. Из них 636 (около 6% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 161 человек. 10 543 пациента лечатся на дому.
Украина ограничила распространение военной информации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ограничивающий распространение военной информации в условиях чрезвычайного положения.
Согласно документу, запрещается фото- и видеосъемка перемещений украинских военнослужащих, мест обстрелов, названий улиц, остановок транспорта, магазинов, заводов и других гражданских и военных объектов.
Указ президента также запрещает публикацию данных о перемещении иностранной военной помощи, поступающей Украине.
Запрет на распространение информации не распространяется на Минобороны и Генштаб.
За нарушение запрета грозит до 12 лет тюрьмы.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации, но результатов они пока не дали.
Джо Байден предостерег Кремль от вторжения в страны НАТО
Американские войска находятся в Европе для защиты союзников по НАТО, а не для противостояния с российской армией. Об этом во время своего выступления в Варшаве заявил президент США Джо Байден.
В своей речи президент подчеркнул, что военный союз выполняет оборонительную функцию и никогда не пытался нарушить границы России. Вместе с тем Байден предостерег президента России Владимира Путина от вероятного вторжения на территорию какой-либо страны НАТО.
Кроме того, по мнению Байдена, Путин не может оставаться у власти. Белый дом пояснил, что президент имел в виду контроль Путиным соседних регионов, а не смену режима в России.
Ранее сегодня, 26 марта, Байден встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении Москвы. Кроме того, как сообщил Белый дом, стороны обсудили сокращение зависимости Европы от российских энергоносителей.
До встречи с Дудой, Байден провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Резников рассказал в твиттере, что во время встречи обсуждались текущие вопросы и сотрудничество в политическом и оборонном направлениях между Киевом и Вашингтоном.
Дмитрий Кулеба, в свою очередь поблагодарил США за поддержку. «Сегодня мы получили дополнительные обещания о том, как мы будем развивать наше сотрудничество по обороне», - сказал министр.
Визит Байдена в Польшу проходит на фоне российского вооруженного вторжения на территорию Украины. В одном из разговоров с украинскими беженцами президент США назвал российского президента «мясником».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что оскорбительные высказывания Байдена «сужают окно возможностей» для отношений двух стран.
В Польшу Байден прибыл 25 марта из Брюсселя, где принял участие в саммитах НАТО и «Группы семи» (G7). Он также провел переговоры с руководством ЕС. Президент США и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, объявили о плане создания рабочей группы, которая займется снижением зависимости Европы от импорта энергоресурсов из России.
Российские войска обстреляли город Львов на западе Украины
Российские войска нанесли авиаудар по голоду Львов на западе Украины. Об этом сообщил в телеграме мэр Андрей Садовой. По данным городских властей, после обстрела произошли три взрыва. По предварительным данным, один из снарядов попал в нефтехранилище, уничтожен склад горюче-смазочных материалов.
Садовой призвал жителей оставаться в укрытиях.
В последний раз ракетный удар по Львову был нанесен 18 марта – по авиаремонтному заводу. Тогда пострадал один человек. В ночь на 13 марта российские войска выпустили 30 ракет по Яворовскому полигону во Львовской области – 35 человек погибли, 34 были ранены.
В свою очередь Минобороны Украины сообщило о повреждении во время артиллерийского обстрела мемориала жертвам Холокоста в Дробицком яре в Харькове. Во время Второй мировой войны там было расстреляно до 20 тысяч человек – преимущественно евреев. «Нацисты вернулись. Ровно через 80 лет», - говорится в сообщении Минобороны Украины.
Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации. Как утверждает украинская сторона, ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и «политическое решение спорных территорий».
Москва заявляет, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах.
В Абхазии члены избиркомов приступили к подсчету голосов
Сегодня, 26 марта, в 17 избирательных округах прошло повторное голосование по выборам депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия. В 20:00 по местному времени закрылись все избирательные участки. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.
При повторном голосовании кандидат в депутаты считается избранным, если он получил большее число голосов по отношению к другому кандидату, вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в выборах, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Морис Квителашвили занял четвертое место на ЧМ по фигурному катанию
Морис Квителашвили занял 4-е место в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года в Монпелье, Франция, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Это лучший результат в истории для фигуристов, выступающих от имени Грузии.
В сумме Квителашвили набрал 272,03 балла. В произвольной программе он заработал 179,42 балла, а в короткой - 92,61 балла.
В Праге прошла акция «Россияне против войны с Украиной»
Несколько тысяч человек собрались в центре Праги на акцию «Россияне против войны с Украиной». Люди держали плакаты «Нет войне», «Россияне против Путина», «Путин – это война» и другие на русском, чешском и английском языках.
Участники бело-сине-белыми флагами, символизирующими российский антивоенный протест, прошли маршем по центру города – от площади Мира через Вацлавскую площадь до Старой площади. Там состоялся митинг. Выступавшие со сцены призывали прекратить остановить боевые действия на территории Украины. Участники митинга скандировали «Путина в Гаагу» и другие антивоенные лозунги.
Российское вооружённое вторжение в соседнюю страну началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Вскоре после этого в России и других странах мира стали проходить антивоенные протесты.
В России, согласно новому законодательству, за акции против войны грозит уголовное преследование.
Президент Украины неоднократно заявлял, что ценит усилия тех, кто выходит на протесты. Владимир Зеленский также призывал противников войны устраивать акции в городах по всему миру.
В Нагорном Карабахе просят Путина увеличить число российских миротворцев
Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о дополнительных мерах по обеспечению безопасности региона, в том числе об увеличении числа российских миротворцев и военной техники.
На заседании Совета безопасности, состоявшемся 25 марта под председательством Арутюняна, было принято решение направить официальное письмо президенту Российской Федерации, председателю Совета безопасности РФ Владимиру Путину, исходя из военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе и положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Об этом сообщает аппарат карабахского лидера.
В письме говорится, что со дня развертывания российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе контингент, в целом, действует с высокой эффективностью и выполняет возложенные на него задачи, а многие проблемы, создаваемые военно-политическим руководством Азербайджана, решались при непосредственном, быстром и действенном участии миротворцев, благодаря чему регион занялся преодолением последствий войны.
«Однако, начиная с 8 марта 2022 года, азербайджанская сторона с повышенной интенсивностью осуществляет гуманитарную, психологическую и военную агрессию», - отмечается в письме.
В письме подробно описаны агрессивные действия Азербайджана в отношении мирного населения Нагорного Карабаха, в том числе военное вторжение в село Парух и прилегающие территории.
«Народ Арцаха [Нагорного Карабаха – Радио Азатутюн] нуждается в условиях безопасности, чтобы жить на нашей исторической земле и залечивать раны войны. Однако, как было представлено, наступательные действия Азербайджана не позволяют вести мирную повседневную жизнь, поэтому мы считаем, что необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности.
Соответственно, считаем, что нынешняя численность личного состава миротворческого контингента и количество технических средств, предусмотренные положениями Заявления, недостаточны для полноценного выполнения миротворческой миссии в Арцахе, принимая во внимание характер растущих и расширяющихся военных устремлений Азербайджана. Просим Вас, помимо пресечения нынешней агрессии Азербайджана и возвращения азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции, пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники», - отмечается в письме.
Власти Нагорного Карабаха отмечают, что у них сформировались конструктивные рабочие отношения с миротворческими войсками и выражают готовность обеспечить личный состав контингента необходимыми условиями для проживания.
Президент США встретился в Варшаве с главой МИД Украины
Президент США Джо Байден встретился в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Во встрече также принимали участие госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пенгатона Ллойд Остин. Это первая встреча американской и украинской стороны на таком уровне с начала российского вторжения в Украину.
Алексей Резников рассказал в твиттере, что во время встречи обсуждались текущие вопросы и сотрудничество в политическом и оборонном направлениях между Украиной и США.
Позже в субботу Байден должен выступить с речью, в которой расскажет об усилиях США и союзников в оказании помощи Украине.
В Польшу Байден прибыл из Брюсселя, где принял участие в саммитах НАТО и «группы семи» (G7). Он также провел переговоры с руководством ЕС. Президент США и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в частности объявили о плане создания рабочей группы, которая займется снижением зависимости Европы от российских энергоресурсов.
В Грузии простились с погибшими в Украине добровольцами
В Грузии простились с погибшими в Украине добровольцами Давидом Ратиани и Георгием Бериашвили, сообщает SOVA. Прощание с Ратиани проходило в церкви Кашвети в центре Тбилиси, а с Бериашвили – в храме при кладбище тбилисского района Згвисубани (ТЭВЗ).
В церкви Кашвети присутствовал мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие представители политических кругов Грузии. В последний путь погибшего в Украине добровольца провожали возгласами: «Слава героям!».
Гия Бериашвили и Давид Ратиани погибли 18 марта в результате взрыва российской бомбы возле города Ирпень. Их тела были доставлены в Грузию 24 марта.
В украинском городе Ирпень погиб еще один грузинский доброволец
Еще один грузинский доброволец погиб в украинском городе Ирпень, сообщает Общественный вещатель Грузии. Информацию подтвердил посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили. Личность погибшего известна.
Раннее в ходе российско-украинской войны погибли еще три грузинских добровольца - Давид Ратиани, Гия Бериашвили и Бахва Чикобава. Двое из них, Давид Ратиани и Гия Бериашвили, были доставлены в Грузию несколько дней назад.
Явка на выборах в абхазский парламент к 15:00 составила более 30%
Явка избирателей на выборах в парламент самопровозглашенной республики Абхазия к 15:00 составила более 30%.
В ЦИК никакие жалобы не поступали. Все проходит в рабочем режиме.
По информации ЦИК, явка избирателей по округам выглядит следующим образом:
- Округ №1 - 22 %.
- Округ № 2 - 20%.
- Округ № 3 - 22%.
- Округ №4 - 27%.
- Округ № 6 - 22%.
- Округ №7 - 22%.
- Округ №8 - 25 %.
- Округ №13 - 24 %.
- Округ №15 - 42 %.
- Округ №20 - 43 %.
- Округ №21 - 49 %.
- Округ №22 - 41 %.
- Округ №28 - 40 %.
- Округ № 29 - 48%.
- Округ № 32 - 28%.
- Округ №33 - 32%.
- Округ №34 - 47%.
Дмитрий Маршан сообщил, что ЦИК мониторит ситуацию по всем округам и участкам. Как заявили в Центризбиркоме, на ход голосования явка не повлияет, но в некоторых округах она высокая. В целом по республике явка немного выше, чем в первом туре.
- Сегодня, 26 марта, в 17 избирательных округах проходит повторное голосование по выборам депутатов абхазского парламента. При повторном голосовании кандидат в депутаты считается избранным, если он получил большее число голосов по отношению к другому кандидату, вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в выборах.
- Из 17 округов 7 располагаются в столице, 2 округа - в Гагрском районе, 2 - в Гудаутском, 1 - в Сухумском, 3 - в Очамчирском, 2 - в Ткварчельском.
Землетрясение произошло у села Самеба на юге Грузии
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло сегодня на юге Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 15:00 по тбилисскому времени. Эпицентр находился у села Самеба, на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети).
В последнее время село Самеба стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно.
Самое сильное землетрясение в этой зоне было зафиксировано вечером 13 февраля. Его магнитуда составила 6,1. За ним последовала серия афтершоков, самый сильный из которых составил 4,5. В результате землетрясения в Дманисском муниципалитете было повреждено здание школы и около 20 домов.
Хакеры, которые заявили о взломе ЦБ России, начали публиковать данные
Группа хакеров Anonymous, которая заявила о взломе систем Центрального банка России, опубликовала 28 Гб данных. Ссылки на документы опубликованы в аккаунте Anonymous в твиттере.
Хакеры утверждают, что разослали документы в разные точки интернета и, если их подвергнут цензуре, хакеры поделятся новыми ссылками.
На файлообменнике появились сотни аудиторских заключений и данные о владельцах банков, пишет «Русская служба Би-би-си». Сами хакеры утверждают, что получили доступ и к «секретным соглашениям» Центробанка.
Anonymous также опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
«Путин, ни один твой секрет не защищен. Мы – везде, мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – в твоей спальне. Мы публикуем тысячи документов ЦБ РФ: соглашение, письма, транзакции, торговые секреты твоих олигархов, настоящие экономические отчеты, которые скрывают от публики», – говорится в ролике.
Группа хакеров Anonymous в первый день российского вторжения в Украину 24 февраля объявила о том, что будет совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. Атакам подвергались сайты Кремля, Госдумы, Минобороны и других госучреждений.
Великобритания сняла транспортные санкции с Тинькова и Швидлера
Правительство Великобритании исключило транспортные ограничения из санкций в отношении основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова и главы компании Millhouse Евгения Швидлера. Соответствующий документ опубликовало Управление по осуществлению финансовых санкций.
Помимо ареста яхт и самолетов транспортные санкции предполагали запрет на заход в порты, перелеты и посадки в аэропортах Великобритании.
Великобритания расширила список санкций 24 марта, новом списке оказались 33 гражданина России и 26 юридических лиц. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
В список были включены глава «Сбера» Герман Греф, один из руководителей этого же банка Лев Хасис, живущая в Великобритании предполагаемая приемная дочь Сергея Лаврова Полина Ковалева, сын главы «Роснефти» Игоря Сечина Иван Сечин, бизнесмен Олег Тиньков.
Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников войны в Украине
Президент России Владимир Путин подписал закон о признании участников вторжения в Украину ветеранами боевых действий.
Ветеранам и инвалидам боевых действий по закону полагаются льготы при похоронах, бесплатное протезирование, пенсии, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы.
23 марта Госдума приняла сразу в трех чтениях соответствующий законопроект, который был предложен министерством обороны в начале марта. В закон о ветеранах сейчас включены участники всех широко известных военных конфликтов с участием СССР и России, начиная с Гражданской войны.
«Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи
Глобальная ассоциация операторов связи GSMA сообщила об исключении российской компании «Мегафон». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение ассоциации.
Причины исключения в сообщении не указаны. «Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, у этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса», – заявил «Ведомостям» представитель «Мегафона».
GSMA занимается в том числе выработкой и определением технических стандартов. Например, ассоциация решает, какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений.
Среди российских компаний членами ассоциации также являются МТС, «Билайн» и Tele2. Они пока не получали аналогичных уведомлений от GSMA, пишут «Ведомости».
- GSMA – крупнейшее международное объединение операторов и производителей оборудования. Организация действует с 1995 года, в ней состоят более тысячи компаний и организаций со всего мира.
Скандал с компроматами в Цхинвали: Кокойты обвинил Бибилова в фальсификации выборов
Бывший президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты, не допущенный к предстоящим президентским выборам, опубликовал компромат на сотрудников местного ЦИКа. Он обвинил действующего республиканского лидера Анатолия Бибилова в действиях, после которых «невозможны законные выборы в Южной Осетии».
«С помощью фактов и доказательств будут разоблачены персоны, готовившие фальсификации на выборах, в угоду амбициям одного человека», - заявил политик.
На встрече со своими сторонниками Кокойты продемонстрировал кадры, снятые камерами наблюдения в здании Центризбиркома. Начало видео датировано 5 марта – это последний день сдачи подписных листов кандидатами на пост де-факто президента. Ролик показывает и события 6 числа, утверждают авторы разоблачения.
Первым в кадре появляется член ЦИК от правящей «Единой Осетии» Игорь Чочиев. Ночью он проникает в кабинет председателя избирательной комиссии Эмилии Гагиевой, где хранились подписи в поддержку 15-ти кандидатов.
В видео фигурируют и другие лица, связанные с югоосетинскими властями, в частности, замглавы администрации Бибилова, представитель его штаба, сотрудница аппарата «правительства» и пр. В какой-то момент Эмилия Гагиева покидает свой рабочий кабинет, оставляя там посторонних лиц. Те уходят только спустя полтора часа.
«Они плюнули в лицо всему осетинскому народу. Как бы они сейчас ни оправдывались, они совершают грубейшее нарушение. Это тихий конституционный переворот у нас в республике», - сказал Кокойты после просмотра видео вместе со своими сторонниками.
Всего регистрацию в качестве кандидатов на пост главы республики прошли пять человек: действующий лидер Анатолий Бибилов, глава партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший де-факто министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались главными конкурентами Бибилова.
Франция призывает Азербайджан вернуть войска на позиции 9 ноября 2020 года
Франция выразила обеспокоенность продвижением азербайджанской армии в Нагорном Карабахе и призвала Азербайджан вернуть свою армию на позиции, зафиксированные в день подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. МИД Франции выступил с заявлением накануне вечером, 25 марта, сообщает Радио Азатутюн.
«Франция сожалеет о вооруженных инцидентах в районе Паруха и Храморта и призывает азербайджанские подразделения вернуться на свои позиции, зафиксированные в день объявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года», - говорится в заявлении МИД Франции.
Франция, что наряду с Россией и США, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, занимающейся международным посредничеством по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал Азербайджан и Армению к сдержанности на фоне обострения обстановки в Нагорном Карабахе.
- 24 марта азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха. Позже Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что ситуация в направлении населенных пунктов Парух и Храморт в Аскеранском районе находится под контролем российских миротворческих сил. По сообщению Армии обороны Нагорного Карабаха, в ночь на 25 марта между армянскими и азербайджанскими силами произошла перестрелка, с азербайджанской стороны погибли пятеро военнослужащих. Азербайджанцы взяли под контроль село Парух Аскеранского района и сопредельные позиции. Позже Минобороны Карабаха сообщило, что в результате применения азербайджанскими ВС ударных беспилотников с армянской стороны погибли трое военнослужащих-контрактников.
- Официальные Ереван и Степанакерт ожидают, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе предпримут меры для возвращения азербайджанцев на исходные позиции.
Ковзанадзе: Грузия выполняет свои обязательства по антироссийским санкциям
Грузия неукоснительно выполняет свои обязательства по санкциям, которые были введены Западом против России из-за войны в Украине. Об этом заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Ираклий Ковзанадзе в эфире телеканала «Пирвели».
Премьер Ираклий Гарибашвили ранее заявлял, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям, так как это противоречит национальным интересам страны и не может остановить боевые действия в Украине. В действительности же, будучи частью мировой финансовой системы, Грузии пришлось установить ряд ограничений в сфере банков и финансов, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Наша страна неукоснительно выполняет и будет выполнять взятые международные обязательства… Одно из первых изменений, о которых было объявлено, связано с банком ВТБ. Наши монетарные власти исполнили санкции, и в результате активы и обязательства этого банка были перераспределены таким образом, чтобы не создавать проблем для граждан Грузии», - сказал Ковзанадзе.
Он также сообщил, что в распоряжении коммерческих банков Грузии есть список подсанкционных лиц, который регулярно обновляется через Минфин и НБГ.
«Нацбанк и Минфин находятся в постоянном контакте. Ккак только список будет обновляться, они будут предоставлять информацию банковскому сектору», - пояснил Ковзанадзе.
В ЕС и США высказывают опасения, что Грузия может превратиться в канал обхода установленного Западом санкционного режима.
На этой неделе посол Франции в Грузии Диего Колас присутствовал на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и европейской интеграции. Дипломат выразил надежду на то, что в условиях санкций «Грузия тщательно будет следить за тем, чтобы не стать черной дырой для ведения бизнеса, как Таджикистан».
ЦЕРН приостанавливает сотрудничество с Россией и Беларусью
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) останавливает сотрудничество с Россией и Беларусью из-за агрессии против Украины. Об этом сообщается на сайте организации.
23 государства-членов ЦЕРН решили приостановить участие ученых организации во всех научных комитетах учреждений, расположенных в России или Беларуси, и отменить все совместные с этими учреждениями мероприятия. Также ЦЕРН приостанавливает сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований, который находится в городе Дубна в Московской области.
В заявлении говорится, что государства-члены ЦЕРН осуждают российское вторжение на территорию Украины, а также осуждают заявления институтов, которые это вторжение поддержали.
8 марта Совет организации решил приостановить для России статус страны-наблюдателя до особого распоряжения.
Компания Tiffany отказалась от покупки российских бриллиантов
Американский ювелирный ритейлер Tiffany & Co отказался от закупок продукции из России из-за вооруженного вторжения в Украину. Об этом сообщает Marketwatch со ссылкой на заявление представителя компании.
«Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены», – говорится в заявлении.
В марте США запретили импорт российских алмазов и бриллиантов, ограненных в России, но не ограничивали основную массу российской продукции, которая гранится в Индии.
Tiffany поручила своим поставщикам прекратить закупать российские алмазы, а также разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты, которые используются в обсыпке ювелирных изделий. Запрет компании распространяется на бриллианты, добытые в России по состоянию на 21 марта. При этом не уточняется, будут ли российские бриллианты продаваться в магазинах, и сможет ли Tiffany как прежде покупать алмазы, добытые до начала вооруженного вторжения, которые находятся в процессе огранки или полирования.
Tiffany была долгосрочным клиентом российской «АЛРОСА». Ранее от закупок отказался другой американский ритейлер Signet Jewellers, а онлайн-продавец Brilliant Earth удалил со своего сайта все бриллианты российского происхождения. Обе компании заявили, что отказ не оказал значительного влияния на их бизнес.
В Южной Осетии за сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом, днем ранее сообщалось, что за последние два дня в республике не было выявлено новых случаев заражения.
Как сообщили информагентству «Рес» в Югосетпотребнадзоре, под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 8 человек.
Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 14 105 человек, 14 097 - выздоровели. В «красной зоне» инфекционной больницы проходят лечение семь пациентов.
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