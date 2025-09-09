В Непале восстановили доступ к соцсетям после гибели 19 человек в беспорядках

Правительство Непала во главе с премьером-коммунистом отступило перед протестующими и отменило запрет на все соцсети после того, как в понедельник в акциях погибли не менее 19 человек.

Как сообщила непальская пресса со ссылкой на министра коммуникаций Притхви Суббу Гурунга, решение об отмене запрета было принято вечером того же дня «в ответ на требования Поколения Z».

Корреспондент агентства AFP в Непале передаёт, что доступ ко всем соцсетям в стране восстановлен.

Ранее доступ был заблокирован после того, как Верховный суд обязал правительство закрыть 26 популярных в мире и в Непале соцсетей, если они в течение семи дней не зарегистрируются в Министерстве коммуникаций и информационных технологий и не согласятся на мониторинг контента. Ни одна из крупнейших сетей регистрироваться не согласилась.

Власти объясняли запрет необходимостью борьбы с фейками, разжиганием ненависти и онлайн-мошенничеством, пишет Би-би-си.

Правительство Непала сформировала коалиция основных политических сил: Коммунистической (объединенной марксистско-ленинской) партии и социал-демократического Непальского Конгресса с участием еще двух партий. И премьер-министр Кей-Пи Шарма Оли, и министр коммуникаций Притхви Субба Гурунг — коммунисты, как и еще семь из 22 членов правительства.

В понедельник тысячи протестующих вышли на улицы, в том числе к зданию парламента в Катманду, чтобы выразить возмущение решением властей запретить в стране такие платформы, как Facebook, X и YouTube, а также в связи с общим недовольством властями.

Полиция применила водометы, дубинки и резиновые пули.

С пятницы пользователи столкнулись с трудностями доступа к платформам, хотя некоторые используют VPN, чтобы обойти запрет.

Свободный доступ к интернету и социальным сетям крайне важен для туристической отрасли Непала, составляющей большую статью дохода страны.

В комментарии агентству AFP представитель полиции Катманду Шекхар Ханал заявил, что полицейские перешли к активным действиям после того, как протестующие прорвались в зону ограниченного доступа.

По его словам, против демонстрантов были применены слезоточивый газ и водометы. Он также сообщил о 17 погибших в столице. Еще два человека погибли в городе Итахари на востоке страны после объявления там комендантского часа, сообщила местная полиция.