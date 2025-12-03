В США перестали рассматривать запросы от граждан 19 стран

Администрация Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных запросов от граждан 19 стран после стрельбы по двум военнослужащим Национальной гвардии в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Об этом говорится в меморандуме Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Речь идет о гражданах Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена, Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

По данным CBS News, запрет распространяется на все типы форм и принятие любых окончательных решений (одобрений, отказов), а также на проведение любых церемоний присяги при получении гражданства США.

Заявители, как говорится в документе, должны пройти повторную проверку, включая повторное собеседование для того, чтобы служба могла «полностью оценить все угрозы национальной безопасности». Кроме того, меморандум предприсывает проверить уже одобренные запросы на иммиграционные льготы.

Нападение на бойцов Нацгвардии произошло 26 ноября 2025 года, накануне Дня Благодарения, одного из главных праздников США. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что в военных стрелял гражданин Афганистана, «один из многих, кого не проверяли и массово допустили в страну в 2021 году». Речь идёт об афганцах, переехавших в США по специальной программе после захвата власти в Афганистане талибами.

На следующий день в USCIS заявили, что приостанавливают обработку всех иммиграционных запросов от граждан Афганистана. По данным Reuters, нападавший в декабре 2024 года подал заявление о предоставлении ему в США убежища, его заявление одобрили 23 апреля 2025 года — через три месяца после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента.