В Тбилиси проходит форум Шёлкового пути

В Тбилиси открылся 5-й Тбилисский форум Шёлкового пути, в котором, как сообщил грузинский премьер, участвуют глобальные лидеры – около 2000 делегатов из более чем 60 стран. Среди участников форума – премьер-министры и вице-премьеры стран региона, отраслевые министры государств за пределами региона, ведущие глобальные компании и международные эксперты, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, а также международных организаций – ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Организации Черноморского экономического сотрудничества (BSEC) и другие.

«За десять лет Тбилисский форум Шёлкового пути стал связующим звеном между политикой и бизнесом. Здесь зародился целый ряд инициатив, которые воплотились в реальные проекты. Наглядным примером тому служит достигнутое на предыдущем форуме в 2023 году соглашение о создании совместной железнодорожной компании Грузией, Азербайджаном и Казахстаном, трёхмиллиардный портфель инвестиций нашего партнёра, Азиатского банка развития, в Грузии также является тому подтверждением. Созданные сегодня площадки для встреч – это прямое приглашение для бизнеса к формированию новых партнёрств и планированию новых успешных проектов», – заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

На открытии форума выступил и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Благодаря этой платформе был реализован мирный проект между Арменией и Азербайджаном, который превратился в механизм поддержки и получил одобрение многих международных партнёров. Для нас важно развивать региональные и международные транспортно-коммуникационные возможности не только через Армению, Исламскую Республику Иран, Азербайджан, Турцию и Грузию, но и посредством открытия границ с ними», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что августе 2025 года, по инициативе президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне было подписано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном:

«Эта декларация напрямую касается региональной коммуникации, и мы заявляем, что подчёркиваем важность коммуникации, взаимодействия и диалога в двусторонних и международных форматах, обеспечения мира, благополучия и стабильности в региональном контексте, с соблюдением суверенитета и признанием территориальной целостности».

Азербайджан и Грузия играют ведущую роль в укреплении регионального сотрудничества и реализации «исторической миссии» – создании нового транспортного, логистического маршрута, соединяющего Европу и Азию по евразийскому маршруту, заявил во время своего выступления премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

«Новейшие события, происходящие в мире, и особенно вызовы, которые становятся предметом нашего обсуждения в сфере экономического сотрудничества и транспорта, подчёркивают важность этой встречи… Наши страны сегодня являются надежными партнерами не только в политическом контексте, но и в сферах экономического сотрудничества, энергетики, транспорта. Транспортно-транзитное направление традиционно является одним из важных аспектов нашей повестки дня. Это направление имеет большой потенциал, увеличится торговля, инвестиции и откроются новые экономические возможности», – отметил Асадов.

5-й Тбилисский форум Шёлкового пути завершится 23 октября.