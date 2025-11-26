В Вашингтоне ранены два бойца Национальной гвардии

Двое военнослужащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы в двух кварталах от Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия.

Губернатор Западной Вирджинии, ранее сообщивший о гибели двух бойцов Национальной гвардии США в результате стрельбы в Вашингтоне, позже написал, что их состояние неясно.

«Эти отважные жители Западной Вирджинии отдали свои жизни, служа своей стране», — написал ранее губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в X.

Позже он уточнил: «Мы получаем противоречивые сообщения о состоянии двух наших военнослужащих Национальной гвардии и предоставим дополнительную информацию, как только получим более полные данные».

Пожарная служба и служба скорой помощи округа Колумбия позже подтвердили Би-би-си, что они доставляют в больницу трех человек с ранениями с пересечения 17-й улицы и улицы Хаммерштрассе.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что двое служащих Национальной гвардии США, получивших огнестрельное ранение, находятся в критическом состоянии.

Подозреваемый в стрельбе, по словам Трампа, тоже получил тяжелое ранение.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступивший перед военнослужащими в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки, заявил, что мотивы стрельбы в Вашингтоне пока неизвестны.

Директор ФБР Кэш Патель написал в соцсетях, что ФБР «участвует и оказывает содействие в расследовании» инцидента.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди также прокомментировала произошедшее, написав в Х: «Федеральные агенты находятся на месте ужасной стрельбы по двум бойцам Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия. МОЛИТЕСЬ за нашу Национальную гвардию в Вашингтоне».

В августе президент США Дональд Трамп распорядился направить сотрудников Национальной гвардии в Вашингтон «для восстановления правопорядка». Ранее он заявил, что бездомные должны покинуть Вашингтон, пообещав бороться с преступностью в городе.

Он также объявил, что в рамках мер по борьбе с насильственной преступностью в американской столице полиция Вашингтона переходит под федеральный контроль.