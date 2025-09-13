Вдова Чарли Кирка намерена продолжить дело погибшего мужа

Вдова убитого 10 сентября консервативного активиста, соратника Дональда Трампа Чарли Кирка Эрика заявила о намерении продолжить дело мужа. В пятничном обращении она назвала его «идеальным отцом и идеальным супругом» и подчеркнула, что его смерть стала для семьи невосполнимой утратой.

«Те, кто ответственен за убийство моего мужа, не понимают, что они совершили», — сказала Эрика Кирк. — «Движение, которое создал мой муж, не умрёт. Оно не умрёт. Я не позволю этому случиться».

Её слова прозвучали спустя несколько часов после того, как власти США сообщили о задержании предполагаемого убийцы Кирка — 22-летнего Тайлера Робинсона. Следствие продвигалось медленно, пока полиция не обнародовала кадры с камер наблюдения. По данным CNN, отец Робинсона узнал сына на опубликованных снимках и сообщил об этом властям.

Робинсон был задержан спустя 33 часа после убийства. Сейчас он находится под стражей по подозрению в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В Юте за такие преступления предусмотрена смертная казнь, применение которой ранее поддерживал Трамп.

Ранее стало известно, что было найдено оружие, использовавшее при убийстве. На гильзах, которые полиция нашла рядом с винтовкой Mauser Model 98, из которой стреляли в Кирка, были нанесены надписи, в том числе «Hey, Fascist, Catch!» ("Лови, фашист!"); припев песни итальянских партизан «Белла чао» и фраза «Если ты прочитал это, ты гей, лол».

Соседи и одноклассники описывают Робинсона как «тихого» юношу и отмечают, что никак не ожидали, что он способен на подобное преступление. Тем не менее, по словам губернатора Юты Спенсера Кокса, в последнее время его взгляды стали очень радикальными.

31-летний Чарли Кирк был смертельно ранен в среду во время выступления перед большой аудиторией в Университете долины Юты в городе Орем. Он считался яркой фигурой среди американских правых, имел огромное число молодых сторонников и сыграл заметную роль в победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре прошлого года. Кирк, основавший организацию Turning Point USA в 2012 году, сумел превратить её в заметную силу среди молодёжи, используя социальные сети для продвижения консервативных идей.