За 5 дней в Грузии задержали 29 протестующих

Министерство внутренних дел сообщает о задержании 29 участников протестных демонстраций за последние пять дней – с 27 по 31 октября включительно. МВД обвиняет их в «незаконном перекрытии проспекта Руставели» - нарушении, которое уже более двух недель наказывается строже, чем раньше: теперь сразу административным арестом, без возможности уплаты штрафа.

В сообщении МВД говорится, что «участники акции не подчинились многочисленным призывам представителей патрульной полиции» и что, «несмотря на малочисленность, демонстранты вновь перекрыли проспект Руставели и искусственно затруднили движение транспорта».

Министерство внутренних дел вновь призвало участников акций «воздержаться от совершения противоправных действий».

Между тем, 31 октября, международная правозащитная организация Amnesty International выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с «серьёзной эскалацией репрессий» со стороны властей Грузии.

В опубликованном 31 октября обширном заявлении международной правозащитной организации отмечается, что в Грузии происходит «подавление протестов после выборов» — начиная с событий 4 октября.

Amnesty также говорит о внесённых 16 октября законодательных изменениях, которые запрещают закрывать лицо, устанавливать палатки и блокировать дороги, за что теперь может грозить до 15 суток ареста, а в случае повторного нарушения – до двух лет лишения свободы.

Организация заявляет, что эти изменения направлены на подавление протестов и нарушают международные нормы в области прав человека.

«Мирные протестные акции (включая те, которые подразумевают перекрытие дорог, ношение масок или установку временных конструкций) не должны караться обысками на дому или лишением свободы», — пишет Amnesty.