Задержан экс-заместитель председателя горсовета Хашури

Прокуратура Грузии сообщает о задержании бывшего заместителя председателя городского совета Хашури Левана Гамрекели и двух связанных с ним лиц – Пааты Нозадзе и Романа Метивишвили – по факту хищения в особо крупном размере, совершённого организованной группой.

«В результате расследования, проведенного следственным управлением региональной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети, установлено, что Леван Гамрекели совместно с Паатой Нозадзе и Романом Метивишвили в 2020–2023 годах тайно завладел государственными трубопроводами стоимостью 5 000 000 лари на территории региона Шида Картли, в результате чего государству был нанесен крупный материальный ущерб», - заявили в прокуратуре 11 ноября.

Задержанным предъявлено обвинение по статье 177 Уголовного кодекса Грузии (кража в крупном размере, совершенная организованной группой), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Расследование продолжается с целью выявления фактов возможной легализации обвиняемым незаконных доходов и установления других лиц, причастных к преступлению», - подчеркивают в ведомстве.

Прокуратура намеренна в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Грузии был задержан ряд бывших высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а экс-премьера Ираклия Гарибашвили обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере.