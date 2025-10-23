Задержан еще один человек, связанный с экс-главой СГБ Грузии Григолом Лилуашвили

Задержано лицо, связанное с бывшим руководителем Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили, сообщили на пресс-конференции в Генеральной прокуратуре.

«Сегодня в рамках совместной операции, проводимой Генеральной прокуратурой Грузии и Службой государственной безопасности по данному делу, в связи с фактом легализации незаконных доходов в особо крупном размере, задержано лицо, связанное с Григолом Лилуашвили, — Андрия Лилуашвили», — сообщили в ведомстве.

Ему предъявлено обвинение в отмывании денег – статья 194 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет за легализацию преступных доходов. Прокуратура планирует ходатайствовать перед судом о применении к нему меры пресечения в виде лишения свободы.

Прокуратура и Главное управление уголовного розыска продолжают расследование для установления лиц, которые могли быть связаны с Андрия Лилуашвили.

Напомним, несколько дней назад в СГБ сообщили, что в результате обысков, проведённых в домах бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними лиц и других бывших чиновников, изъято 7 002 200 долларов США и 136 000 лари наличными.

По данным ведомства, помимо наличных денег, во время обысков были обнаружены и изъяты 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины, документация объёмом в несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.

Сотрудники следственных подразделений СГБ и Генеральной прокуратуры Грузии «изучают изъятые документы и электронные устройства, а также устанавливают происхождение найденных денежных средств». После завершения анализа будет принято решение о дальнейших следственных действиях и возможных правовых шагах в отношении упомянутых лиц, сообщили на брифинге, заявили в СГБ.