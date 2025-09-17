В Грузии задержан олимпийский чемпион Зураб Звиадаури

В Тбилиси, предположительно 16 сентября, был задержан олимпийский чемпион Зураб Звиадаури. Пресс-служба МВД не распространяла информацию о его задержании, однако в ведомстве подтвердили факт в беседе с грузинской службой Радио Свобода.

Звиадаури задержан по статье 236 Уголовного кодекса, предусматривающей незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. Наказание по этой статье – штраф или лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Звиадаури был задержан в 2021 году по обвинению в умышленном убийстве. Тогда суд освободил его под залог в 50 тысяч лари (около 16 тысяч долларов); он вышел на свободу в ноябре 2021 года.

Звиадаури является чемпионом Олимпийских игр в Афинах 2004 года. В 2012–2016 годах он был депутатом парламента от «Грузинской мечты». После окончания депутатских полномочий Звиадаури работал в государственной Компании транспортировки газа.