Задержанный экс-министр обороны Грузии переведен в медучреждение

Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе проходит лечение в приёмном отделении клиники «Хельсикор», сообщают грузинские СМИ. Со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) издание Interpressnews пишет, что при задержании Бурчуладзе якобы сообщил правоохранителям о лёгком сотрясении мозга после падения с квадроцикла и о том, что находился на постельном режиме, поэтому потребовал перевода в медучреждение.

В клинике его состояние не комментируют, однако адвокат Дмитрий Хачидзе утверждает, что Бурчуладзе находится «в стабильном состоянии».

«Однако у него был постельный режим, и он продолжает его соблюдать. Что касается задержания, всё это неправильно и не служит целям правосудия. Его задержание не имеет никакого отношения к коррупции. Когда я говорю, что это неправильно и не соответствует закону, это означает, что он невиновен. Соответственно, «обвинение», которое пока ещё не предъявлено, является необоснованным. Конечно, он намерен бороться», – заявил Хачидзе.

Джуаншер Бурчуладзе был задержан 11 сентября сотрудниками Службы государственной безопасности, по обвинению в коррупции. Ожидается, что 12 сентября экс-министру обороны будет предъявлено обвинение.