Запрет оппозиции приведёт к установлению диктатуры - содокладчики ПАСЕ по Грузии

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии Эдит Эстрелла (Португалия, Социалистическая партия) и Сабина Чудич (Босния и Герцеговина, ALDE) выражают «глубокую обеспокоенность в связи с подачей правящим большинством Грузии в Конституционный суд ходатайства о запрете трёх основных оппозиционных партий».

«Как Ассамблея подчеркнула в своей недавней резолюции о защите демократии и верховенства права в Грузии, запрет демократической оппозиции фактически приведёт к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы», — говорится в их заявлении.

В связи с этим содокладчики «призывают правящее большинство пересмотреть ходатайство и остановить стремительный демократический регресс в стране». Содокладчики планируют прибыть в Тбилиси в рамках миссии по изучению фактов до конца года.

28 октября партия «Грузинская мечта» ознакомила общественность с содержанием иска, который собирается направить в Конституционный суд против оппозиционных партий. Как заявил лидер партии и председатель парламента Шалва Папуашвили, они требуют запрета трёх партий:

«Единое национальное движение»,

«Лело – Сильная Грузия»,

«Коалиция за перемены».

В список не вошла партия «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахария.

Шалва Папуашвили отметил, что в суде они больше не будут требовать запрета деятельности отдельных лиц.