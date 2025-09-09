Зеленский: Россия сбросила бомбу на посёлок Яровая, более 20 погибших

Более 20 человек погибли в посёлке Яровая Донецкой области Украины после того, как российские военные, как утверждается, сбросили на него авиабомбу. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский, назвав удар «откровенно зверским». Зеленский также опубликовал видео, на котором видны несколько тел погибших, лежащие на земле, пострадавший автомобиль и другие последствия удара.

По словам президента Украины, погибли гражданские люди, удар был нанесён, когда выдавались пенсии.

Глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин сообщил, что известно о 21 погибшем при ударе по Яровой. Примерно столько же людей пострадало. Он подтвердил, что погибли гражданские люди, и назвал действия России «чистым терроризмом».

Зеленский призвал мировое сообщество к решительным шагам, чтобы оказать давление на Россию. «Решительной реакции» потребовал и глава МИД Украины Андрей Сибига, обратившись не только к странам Европы и США, но и странам «Большой двадцатки», в которую входят главным образом нейтральные государства, сотрудничающие с Россией.

Российские военные пока не комментировали сообщения об авиаударе. Яровая упоминалась в сводке Минобороны России 8 сентября. Там утверждалось, что «в районах населенных пунктов Великая Шаповка Харьковской области, Яровая и Ямполь Донецкой Народной Республики» «было нанесено поражение живой силе и технике» ВСУ.

Посёлок Яровая расположен к северо-востоку от города Лиман на севере Донецкой области. В 2022 году он был под российской оккупацией, однако три года назад украинские военные отбили его. Около месяца назад в связи с российским наступлением сообщалось о начале эвакуации из посёлка, линия фронта сейчас в нескольких километрах от него.