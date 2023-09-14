Жители Северной Осетии посетили в Трусовском ущелье Грузии могилы предков

Группа паломников из Северной Осетии побывала в Трусовском ущелье Грузии, где посетила могилы предков и древнее святилище. Об этом ТАСС заявил руководитель представительства российского МИДа во Владикавказе Багир Мамиев. По его словам, это стало возможным после двух месяцев согласований при участии МИД РФ, секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, а также грузинской стороны.

«Представители шести осетинских фамилий в количестве 23 человек смогли побывать на родине в Трусовском ущелье Грузии. Согласование посещения длилось около двух месяцев при участии главы секции интересов РФ в Грузии Дмитрия Трофимова. По просьбе выходцев из Трусовского ущелья была направлена официальная нота в МИД Грузии, также использовались личные контакты с представителями компетентных органов Грузии и представителями грузинского духовенства», – сказал Мамиев.

По словам паломника Эльбруса Каллагаты, в состав группы вошли представители старшего поколения, чье детство прошло в ущелье, а также молодежь, которая впервые побывала на исторической родине. Паломники переночевали в селе Коби, а следующим утром выдвинулись в Трусовское ущелье. Каллагаты указал на сложности передвижения, в том числе при пересечении бурной реки, пишет портал «ОсНова».

Марат Каллагов отметил доброжелательное отношение со стороны грузинских пограничников. По его словам, участники группы спокойно пересекли приграничную зону и направились в высокогорную часть ущелья. В селе Тепи переночевали в палатках и машинах, а на следующий день вернулись в Северную Осетию.

«После нашей поездки мне многие звонят и спрашивают, как можно поехать. Надо быть готовым, что реки разливаются так, что в прошлом году мосты снесло», – отметил Эльбрус Каллагаты.

Он пояснил, что со своей стороны в список паломников включают всех, кто хочет посетить могилы своих предков и отметить религиозные праздники.

Первая поездка жителей Северной Осетии в Трусовское ущелье состоялось осенью 2021 года. «Эхо Кавказа» писало об этом со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Григория Карасина. По информации сайта «ОсНова», паломников сопровождали грузинские полицейские и представители православной церкви. Вторая поездка в июне прошлого года была приурочена к празднованию осетинского праздника Уацилла. Однако из-за сильных паводков и сноса мостов паломники решили не продолжать путь и вернулись в Северную Осетию. Во время третьей поездки паломники посетили могилы предков уже без сопровождения представителей силовых структур, пишет осетинский информационный портал.