Гиги Угулава: Начинается эпоха больших перемен

«Мы должны понимать, что в последующие десять лет Грузия вступает в совершенно новую политическую жизнь. Политическая и, соответственно, общественная жизнь больше не будет такой, какой она была в эти прошедшие 30 лет», - заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, говоря о конституционных изменениях, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

По словам Угулава, сейчас важный исторический момент и начинается эпоха больших трансформаций. «Мы находимся в историческом моменте, несмотря на то, что не смогли полностью перейти на пропорциональную систему, но, по существу, на пропорциональную систему мы перейдем в течение следующих 3-4 лет, а это означает реальную многопартийность, согласие противостоящих, исключает политическое насилие над политическими оппонентами, использование суда так, как тебе заблагорассудится. Поэтому начинается эпоха больших трансформаций, эпоха больших перемен», - заявил Угулава.

Он отметил, что для того, чтобы общество жило, в первую очередь нужно заняться экономикой.

Накануне, 15 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Они покинули пенитенциарное учреждение.