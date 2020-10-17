Бизнесмен Давид Хидашели был дополнительно опрошен в связи с Давид-Гареджи

«Позиции Москвы и Вашингтона в принципиальных вопросах урегулирования в Нагорном Карабахе совпадают», - заявил сегодня в эфире программы «Большая игра» на российском Первом канале посол России в США Анатолий Антонов.

«Это было приятной неожиданностью, когда вышло совместное заявление трех президентов [сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции, США]. Так мало у нас событий, где американская и российская позиции совпали», - сказал посол.

По словам Антонова, «у нас есть нюансы, но в принципиальном плане мы поддерживаем тот процесс, который должен вывести стороны на мирные рельсы».

Сегодня посол Ирана в России Казем Джалали интервью «Интерфаксу» сказал, что «Исламская Республика Иран, сохраняя нейтралитет в вопросе [Нагорного Карабаха], активно работает с официальными лицами двух соседних стран».

«Мы выступаем за установление мира между нашими двумя соседними государствами. Мы убеждены, что война вредит как двум странам, так и народам всего региона», - отметил посол.

«Мы приветствуем инициативы, ведущие к компромиссу между двумя странами, в том числе шаг России, когда по предложению президента Путина министры иностранных дел Азербайджана и Армении прибыли в Москву и провели там переговоры», - сказал Джалали.

«Мы приветствуем и другие варианты, которые так или иначе могут привести к миру, - отметил иранский дипломат, пояснив: - Некоторые говорят, что была бы уместной посредническая миссия, построенная по примеру Астанинского формата, когда в роли гаранта выступают Иран, Россия и Турция. Есть и другие модели, например, совместные усилия Минской группы, Ирана и Турции».