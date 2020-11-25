Синод Кипрской церкви признал Православную церковь Украины

Синод Кипрской церкви поддержал решение своего предстоятеля — архиепископа Хризостома II признать созданную в 2018 году Православную церковь Украины. Кипрская церковь стала четвёртой из 14 общепризнанных, признающих независимость украинской. Против этого резко выступает Москва, РПЦ считает, что единственная законная православная церковь на Украине входит в её состав.

О признании ПЦУ сообщает кипрское издание газеты Катимерини. По данным журналистов, за признание проголосовали десять членов синода, против — семеро. Один из несогласных епископов, митрополит Никифор, подал в отставку. Синод ПЦУ уже поблагодарил кипрскую церковь за признание и принял декларацию о церковном общении с ней, — сообщает Orthodox Time.

В декабре 2018 года на Украине объединились в Православную церковь Украины несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Её признала Константинопольская православная церковь, в 2019 года в Стамбуле её глава подписал томос о церковной независимости ПЦУ. Позднее ПЦУ признала Греческая православная церковь и Александрийская церковь.

Против признания ПЦУ категорически выступает Русская православная церковь. Там считают, что Украина — каноническая территория Украинской православной церкви, обладающей автономией в составе РПЦ. В РПЦ называют признание ПЦУ расколом в мировом православии.

Московский патриархат прекратил молитвенное общение с Константинопольской церковью и теми иерархами Греческой и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ. 20 ноября на заседании Синода РПЦ было принято не поминовать Христома II на службах и не общаться с иерархами Кипрской церкви, которые признают автокефальную Украинскую.