Генпрокуратура Грузии заявила о завершении расследования по «делу картографов»

Генеральная прокуратура Грузии завершила расследование по т. н. «делу картографов». Об этом на специальном брифинге заявил прокурор Амиран Гулуашвили. По его словам, теперь дело будет передано в Тбилисский городской суд, – передаёт СОВА.

В ходе брифинга также было представлено видео, снятое скрытой камерой в кабинете Ивери Мелашвили. Тайная видео- и аудио-слежка велась на основании постановления суда.

По версии следствия, в одной из бесед с коллегой М. М. (по версии СМИ, речь идет о Малхазе Микеладзе), представленной на пресс-конференции и, как утверждается, записанной 28 сентября 2020 года, обсуждался вопрос согласования границы на нескольких участках в ущерб интересам Грузии. В том числе речь идет об участках в районе монастырского комплекса Давид Гареджи, а также в районах 17-го оросительного канала и озера Джандари.

«На записи, сделанной скрытой камерой, обвиняемый И. М. подтверждает, что в ходе согласования [границы] в районе Давид Гареджи в августе 2006 года грузинская сторона отказалась от первоначальной позиции Грузии, которая предусматривала перенос границы к подножию горы Удабно, что оставляло почти все исторические памятники в пределах территории Грузии. Соответственно, вопреки первоначальному предложению, участок границы в районе Давид Гареджи был согласован на вершине горы Удабно», – заявил представитель прокуратуры.

В разговоре Мелашвили отмечает, что был против такого согласования границы, поскольку не считал это правильным. Тем не менее, как отметил прокурор, он подписал соответствующий протокол, в результате которого линия границы была согласована в ущерб интересам Грузии.

По версии прокуратуры, в процессе делимитации-демаркации государственной границы фигуранты дела действовали по указанию вышестоящих должностных лиц.