Глава МИД Ирана в рамках регионального турне прибыл в Грузию

Родной брат Алексея Навального Олег и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержаны в Москве на сорок восемь часов как подозреваемые по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили соратник главы ФБК Леонид Волков и директор фонда Иван Жданов. В течение двух суток им должны избрать меру пресечения.

В среду в квартире Соболь был проведён обыск, после чего её доставили в Главное следственное управление МВД по Москве.

Во время допроса Соболь спрашивали, знакома ли она с несколькими десятками людьми. Это следует из протокола , фрагмент которого опубликовал её адвокат Владимир Воронин.

В списке 37 человек, среди которых соратники Алексея Навального, а также актёры, которые записывали ролики в поддержку политика. Соболь отказалась отвечать на вопросы следователя, сославшись на 51-ю статью Конституции.

После допроса на Любовь Соболь надели наручники и увезли в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

В свою очередь Олега Навального доставили в управление после обыска по месту прописки Алексея Навального. Сообщалось, что младший брат оппозиционного политика, который в это время находился в квартире, не открыл полицейским дверь и её выламывали.

В тот же день на 48 часов была задержана участница Pussy Riot Мария Алехина как подозреваемая по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Геннадий Федоров.

Олега Навального и Марию Алёхину также доставили в изолятор временного содержания.

В среду полиция и сотрудники Следственного комитета России провели как миниум пятнадцать обысков у близких и сторонников Алексея Навального, находящегося в следственном изоляторе "Матросская тишина".

В ФБК сообщили, что большинство обысков проводились в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое было заведено после митингов в поддержку Алексея Навального 23 января. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а в случае, если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до семи лет.