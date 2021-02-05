В Грузии выявили 538 новых случаев коронавируса, 18 пациентов скончались

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3258 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 18 пациентов.

За сутки в стране выявили 538 новых случая коронавируса (днём ранее – 583). Было проведено 16 808 тестов: PCR-тестов – 7645, экспресс‐тестов на антиген – 9163.

Выздоровели еще 498 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 261 018, выздоровевших – 252 246.

В режиме карантина остаются 478 человек, в ковид-гостиницах – 274, в стационарах – 2287.

По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 3,2%, за последние 14 дней – 4,2%, за последнюю неделю – 3,75%.

Накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о решении отменить некоторые ковид-ограничения раньше запланированного срока на фоне снижения показателя выявляемости. С 8 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави будет запущен городской транспорт, заработают рынки. С 15 февраля школьники в этих городах вернутся в классы, откроются и открытые площадки общепита.