 «Сила в единстве» проводит сегодня акцию протеста у крепости Схвило

В Баку в формате видеоконференции состоялось заседание Консультативного Совета по проекту «Южный газовый коридор». Как пишет Trend, его открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выразил признательность всем партнерам, принимавшим участие в реализации «Южного газового коридора» – Грузии, Турции, Болгарии, Греции, Албании и Италии.

По словам Алиева, Азербайджан был первой страной, пригласившей иностранные нефтяные компании для работы на Каспийском море.

«В 1999 году мы сдали в эксплуатацию трубопровод, пролегающий от Баку до грузинского порта Супса. Это было очень важно с точки зрения дальнейшего инвестирования, потому что до этого у нас не было выхода на мировой рынок. Азербайджан - страна, не имеющая выхода к морю. Поэтому мы нуждались в трубопроводах, и, таким образом, наше достижение в 1999 году привело к важной перемене. Затем мы стали планировать нашу работу, связанную с основным нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, который был сдан в эксплуатацию в 2006 году. Это означало соединение Каспийского моря со Средиземным», – отметил Алиев.

Азербайджанский лидер говорит, что Баку добился диверсификации маршрутов поставок.

«В 2007 году мы завершили строительство газопровода, пролегающего из Азербайджана в Грузию, а оттуда – в Турцию. Это само по себе было новшеством в истории – Азербайджан стал обеспечивать природным газом соседние страны. Наконец, в 2012 году, спустя год после подписания заявления с Европейским Союзом, мы подписали договор между Азербайджаном и Турцией о строительстве проекта TANAP. Это было очень важным событием с точки зрения реализации Южного газового коридора. После окончания в 2018 году реализации TANAP, в 2020 году был завершен и проект ТАР», – сказал Алиев.

В заседании приняла участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

«Мы все – участники поистине исторического процесса, когда наша мечта и мечта стран региона о поставках каспийского газа в Европу через Грузию стала реальностью. Уже функционирует не только Южно-Кавказский газопровод, который приносит благо Грузии. Благодаря второй фазе разработки месторождения «Шах-Дениз успешно запущен проект TANAP, а теперь и Трансадриатический трубопровод (TAP)», — заявила Турнава.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече заявил, что в текущем году из Азербайджана в Грузию планируется экспортировать около миллиарда кубометров природного газа, в Турцию – по меньшей мере восемь миллиардов, в Европу – более пяти миллиардов.