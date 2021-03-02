Компромиссы и диалог: оппозиция в Грузии отказалась от пикетов

Оппозиция откажется от своих планов по проведению акций протеста только после того, как власти перейдут к настоящему диалогу. Об этом после встречи представителей оппозиции в офисе Лейбористской партии заявил один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. По его словам, пока что после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем от «Грузинской мечты» не последовало никаких конкретных шагов.

Более того, Угулава расценивает сегодняшнее задержание участников пикета возле парламента как проявление агрессии по отношению к протестующим. «У меня сегодня сложилось впечатление, что активисты не успели даже рта открыть, как их стали задерживать. Мне кажется, что это было сделано намеренно, чтобы потом Гарибашвили мог выступить с тирадой из плевков и ругательств. И это очень печально, потому что вчера была совсем другая риторика, и не будем создавать иллюзию, что кого-то можно этим обмануть», - сказал Угулава.

Лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила, что оппозиция не готова к компромиссам с властями в вопросах политзаключенных и досрочных выборов. По ее словам, дальнейшие шаги оппозиции будут зависеть от того, как поведет себя власть.

Одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе заявила, что сегодняшняя риторика премьер-министра Ираклия Гарибашвили усугубляет или, по крайней мере, не способствует ослаблению политического кризиса. Тем не менее, по словам Деканоидзе, оппозиция решила, что больше не будет проводить пикетирований, а акции по-прежнему будут носить мирный характер.

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не согласятся на проведение внеочередных выборов в парламент. А освобождение Ники Мелия зависит от того, выплатят ли члены его семьи или сторонники залог в размере 40 тысяч лари. Как отметил Гарибашвили, власти не могут вмешиваться в исполнение закона.

У правящей партии и оппозиции впереди две недели для достижения прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в Тбилиси, что через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране.

Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера «Единого национального движения» Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы, требуя освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.