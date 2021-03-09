Аслан Бжания обсуждает с депутатами поездку Бенура Квирая в Тбилиси

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встречается с депутатами. Поводом для встречи стала поездка экс-помощника Бжания Бенура Квирая в Тбилиси и митинг, проведенный 2 марта.

В центре Сухуми тогда собрались граждане, возмущенные «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». Они требовали от парламента «дать оценку действиям помощника президента и принять решение о полном запрете торгово-экономических отношений с Грузией».

Встреча была отложена на 9 марта, так как Аслан Бжания выехал в Россию на плановое медицинское обследование.

Сегодня же часть абхазских ветеранов призвала Бжания уйти в отставку. Они просят парламент назначить президентские выборы в соответствии с действующим законодательством.

«Пугают скороспелые, непонятные заявления властей о необходимости сближения с нашим историческим противником – Грузией. Провокационная акция с тайным визитом грузинской делегации – яркое тому свидетельство. Ещё одним доказательством является кулуарно принятая Концепция внешней политики, в которой заложены правовые основы для реализации этой пагубной идеи, противоречащей национальным интересам», – сказано в обращении, подписанном ветеранами.

Ранее провластная партия «Амцахара» обвинила абхазскую оппозиции в нагнетания ситуации и дестабилизация обстановки.