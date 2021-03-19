Вакцинация в Грузии будет доступна лишь в многопрофильных медцентрах

Процесс вакцинации от коронавируса в Грузии после смерти 28-летней медсестры из Ахалцихе будет продолжаться лишь в 40 многопрофильных клиниках. Об этом замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила на специальном брифинге.

«С учетом тех рисков, что анафилактическая реакция теоретически возможна и связана с процессом вакцинации, безопаснее было бы продолжать этот процесс в многопрофильных клиниках», – сказала Габуния.

По её словам, смерть от анафилактического шока в Грузии из-за вакцины AstraZeneca стала первой в мире.

«Насколько у нас есть информация, в последнее время после применения препарата AstraZeneca в мире происходили осложнения типа тромбоэмболии. Что же касается смерти в результате анафилактического шока после AstraZeneca, то такой момент нигде не подтверждается», – отметила Габуния.

Медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации от COVID-19 в Ахалцихе, скончалась сегодня в Первой университетской клинике. Специалисты говорят, что у неё развился анафилактический шок. Это - первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 в Грузии. По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса.