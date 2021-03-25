Цулукиани: Если Гахария появится на политической сцене, он будет нашей реальной оппозицией

Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given компании Evergreen, закрыт для навигации. Об этом сообщила администрация канала.

Проход для судов будет закрыт до тех пор, пока контейнеровоз не снимут с мели. На месте аварии работают буксиры, но им пока не удается сдвинуть Ever Given с места, так как судно слишком сильно завязло в песке.

Собеседники Reuters полагают, что на разблокировку канала может потребоваться несколько недель. С Ever Given планируется снять груз, вымыть грунт из-под киля и буксирами столкнуть судно с мели.

Владельцы могут начать отправку своих судов в обход Африки. Это означает, что сроки перевозок увеличатся примерно на неделю. По последним данным, сейчас в пути задерживаются не менее полутора десятков танкеров, на борту которых находится почти 900 тонн нефти.

Ever Given с 20 тысячами контейнеров на борту сел на мель в Суэцком канале 23 марта из-за сильного ветра и плохой видимости. Никто из 25 человек экипажа не пострадал. Японская компания, которой принадлежит корабль, принесла свои извинения.

Наблюдатели говорят о крупнейшей «пробке» в истории судоходства – в заторе находятся более 150 судов. Последний раз работа Суэцкого канала на несколько лет останавливалась в 2004 году на три дня из-за севшего на мель танкера «Совкомфлота». А до этого на восемь лет в 1967 году – из-за арабо-израильского конфликта.

Через Суэцкий канал идет примерно треть мирового объема контейнерных перевозок и более 10 процентов общего мирового объема торговли грузами.