COVID-19 в Грузии: 419 новых случаев, 307 пациентов выздоровели

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа прокомментировал два своих заявления о закупленных у России истребителях. «В моих заявлениях нет противоречий», – сказал он.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван приобрел российские истребители в мае прошлого года и не успел закупить ракеты для истребителей до начала 44-дневной войны в Карабахе. Между тем, в декабре 2019 года пресс-служба премьер-министра и Минобороны официально заявили о пополнении ВС Армении истребителями Су-30СМ, а в июле прошлого года Пашинян написал на своей странице в Facebook, что Су-30СМ успешно испытали ракеты. Вопрос о противоречивых заявлениях Пашиняна зачитал член его команды, вице-спикер НС Ален Симонян, – пишет «Радио Азатутюн».

«Самолеты – это сверхсовременное мощное оружие, но это оружие содержит в себе также ракеты и оборудование. И, думаю, очевидно, что производители самолетов и ракет разной модификации – это не одни и те же субъекты, то есть, они производятся не в одном месте, и, следовательно, они приобретаются не в одном месте, а у разных субъектов. Самолеты Су-30СМ прибыли в Армению в мае 2020 года, да, были осуществлены тренировочные полеты, и использовались ракеты, которые уже были в арсенале ВС Армении. В конкретной военной ситуации решения об их использовании или неиспользовании принимались в соответствии с тем, насколько имеющиеся боеприпасы позволяют этим самолетам выполнить поставленные перед ними боевые задачи. И то, что я сказал в селе Оганаван, и то, что заявил ранее, эти заявления не противоречат друг другу. К сожалению, в ходе войны мы не успели приобрести все те необходимые аксессуары, ракеты, которые дали бы возможность применить сверхсовременное оружие Су-30СМ по его назначению и в соответствии с его мощностью», – отметил Пашинян.

Депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян также задала премьер-министру вопрос об истребителях: «Когда власть перестанет лгать, манипулировать, создавать такую ситуацию для общества, что люди путаются в этой лжи?».

Но на вопрос Самсонян, адресованный Пашиняну, ответил вице-премьер Тигран Авинян: «По самолетам Су-30СМ прозвучал полный ответ, и в этой части мне просто нечего добавить», – сказал Авинян.