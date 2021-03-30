Вакцина AstraZeneca от коронавируса сменила название на Vaxzevria

Главный редактор газеты «Южная Осетия», учрежденной парламентом и правительством самопровозглашенной республики, по сути, поддержал недавнее нападение на политического редактора «ОсНовы» Руслана Тотрова. Своей позицией по поводу январского инцидента Александр Келехсаев поделился в социальной сети Facebook.

«Это с ним ещё мягко обошлись... Повоспитали слегка. Попробует пусть он аналогично высказываться о руководителях РСО-А или Федеральном центре. Всю жизнь на стоматолога будет работать», – написал Келехсаев в социальной сети Facebook.

Он подтвердил свои слова в беседе с корреспондентом «ОсНовы».

«Абсолютно верно, мой комментарий. Я считаю недопустимым, когда один человек на протяжении полугода поливает грязью нашего президента. А также оскорбляет власть, средства массовой информации. Абсолютно не разбираясь в нашей специфике, человек, далёкий от проблем Южной Осетии, тем не менее позволяет себе так высказываться», – отметил Келехсаев.

Нападение на Руслана Тотрова было совершено 21 января во Владикавказе. По информации Тотрова, на него напали замминистра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов и предприниматель Руслан Танделов. Они вошли в офисное помещение в центре Владикавказа и потребовали прекратить критиковать югоосетинского президента Анатолия Бибилова. После этого, по словам Тотрова, Сергей Кабисов нанес ему телесные повреждения.

В настоящее время Следственный комитет РФ по Северной Осетии продолжает расследование уголовного дела. Преступление осудили Союз журналистов России и руководство североосетинского парламента.

В пресс-службе Бибилова после нападения заявили, что он «не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и, тем более, проявленной в виде рукоприкладства».