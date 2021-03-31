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Абхазский парламент в первом чтении принял поправки в закон о декларировании доходов
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия в первом чтении приняли поправки в закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами». Поправки предусматривают вступление закона в силу с первого мая 2021 года.
Ранее депутатам не удавалось прийти к единому мнению и рассмотрение законопроекта откладывалось. На заседании 12 марта поправки не прошли во втором чтении. Часть депутатов при этом указывала на процедурные и технические ошибки при голосовании.
Отметим, что у здания парламента сегодня собрались сторонники принятия закона – члены инициативной группы за принятие 20-й антикоррупционной статьи Конвенции ООН.
Закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами» был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали акции протеста и голодовка активистов. Он предусматривает обязательное декларирование доходов и собственности должностными лицами и членами их семей. Однако вступление закона в силу было обусловлено принятием закона о государственной службе.
Другие новости дня
Запрет на майнинг криптовалют в Абхазии продлен до 31 марта 2022 года
Постановление Кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия, запрещающее деятельность по добыче криптовалют и завоз соответствующего оборудования, продлено до 31 марта 2022 года. Документ уже опубликован на сайте абхазского правительства.
Постановление было принято 8 декабря прошлого года, срок действия запрета истекал 1 июня 2021-го.
В новом документе также указано, что до 31 марта 2022 года продлевается запрет на потребление электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют. Речь идёт об абонентах, использующих мощности Единого оператора передающих и распределительных сетей Абхазии.
Как пишет «Апсныпресс», до 31 марта 2022 года продлевается и действие временного ограничения на ввоз в Абхазию товаров (вычислительных машин, оборудования, комплектующих к вычислительным машинам и оборудованию), предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.
Отметим, что сегодня же депутаты абхазского парламента ужесточили наказание за незаконное использование электроэнергии.
Запрет ввоза майнинг-оборудования и добычи криптовалют связан с ростом энергопотребления, который привел Абхазию к серьёзному энергетическому кризису.
Грузия надеется получить миллион доз вакцины Pfizer – Тикарадзе
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия ждет 1 миллион доз вакцины от коронавируса от компании Pfizer.
По её словам, во время переговоров с Pfizer Грузия сделала заявку на получение 1 миллиона доз этой вакцины, однако пока неясно, когда будут осуществлены поставки.
«На этом этапе мы ждем подтверждения того, когда и в каком формате будет осуществлены поставки или каким будет их график», – сказала министр.
Выступая сегодня на брифинге, министр отметила, что переговоры ведутся и с другими производителями вакцин, – передаёт «Новости-Грузия».
На данном этапе в Грузию было импортировано 29 500 доз американо-немецкого препарата Pfizer. Этого достаточно для того, чтобы привить 14 750 человек, поскольку для выработки иммунитета необходима двойная вакцинация.
По данным Минздрава Грузии, вакцина Pfizer сейчас является в Грузии самой востребованной. Прививки медикам и гражданам старше 65 лет начали делать с 30 марта, при этом очередь заполнена уже до 14 апреля.
Как сообщил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, до 14 апреля забронировано 14 222 вакцин Pfizer. Из них 3609 – это медицинские работники, а 10 615 граждане старше 65 лет. Еще 4138 человек забронировали прививку британо-шведским препаратом AstraZeneca.
По данным на утро 31 марта, первой дозой вакцины от коронавируса в Грузии привились 6 757 человек. Из них 1051 человек — за последние 24 часа.
К концу этой недели в Грузию также завезут вакцину китайского производства –Sinopharm.
Депутаты абхазского парламента приняли бюджет на 2021 год
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия единогласно приняли законопроект о «Республиканском бюджете на 2021 год».
Как пишет «Апсныпресс», законопроект представила председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.
Общий объем абхазского бюджета на 2021 год по доходам составит более 10.4 миллиарда рублей, по расходам – 11.3 миллиарда. Дефицит бюджета – более 791 миллиона рублей.
Депутаты утвердили объем доходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме более 8.3 миллиарда рублей, в том числе финансовую помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Абхазии – 3.8 миллиарда рублей, а в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы – 1.35 миллиарда.
Отметим, что в декабре прошлого года проект закона о бюджете на 2021 год не прошел второго чтения.
В Италии арестован капитан ВМС за шпионаж в пользу России
В Риме арестован капитан военно-морских сил по подозрению в шпионаже в пользу России. Он служил в Генеральном штабе и имел доступ к секретной информации. Вместе с ним задержан работающий в российском посольстве военнослужащий, он будет выслан из страны, передаёт газета Corriere della Sera. Это первый такой случай в стране после распада СССР, утверждает la Repubblica.
Имена подозреваемых не раскрываются, известно только звание подозреваемого итальянца. Он – капитан фрегата, это эквивалентно званию капитана второго ранга в российских ВМС и подполковника в сухопутных войсках. Задержание произошло сразу после того как итальянец передал россиянину секретные документы. Он имел доступ как к сведениям об армии и флоте Италии, так и об операциях НАТО.
По данным la Repubblica, подозреваемые давно находились под контролем итальянских спецслужб. В операции по задержанию вечером во вторник участвовал спецназ карабинеров, Агентство внутренней информации и безопасности и Генеральный штаб. Газета отмечает беспрецедентность этого случая – в последний раз ордера на арест подозреваемым в шпионаже выдавали в Италии в 1989 году.
Тогда двое арестованных, предположительно, были сотрудниками КГБ, один – болгарской разведки, а один – бывшим итальянским карабинером, им удалось скрыться в Софии.
Две недели назад, в середине марта, в Софии прошла спецоперация по задержанию группы офицеров Генштаба, подозреваемых в шпионаже в пользу России.
- В связи с инцидентом в МИД Италии вызван российский посол, сообщает РИА "Новости".
В Грузии расширили категорию граждан для вакцинации от COVID-19
Совет иммунизации при Минздраве Грузии принял решение расширить категорию граждан для вакцинации от COVID-19.
Как сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, с 5 апреля смогут вакцинироваться лица старше 55 лет; пациенты, получающие лечение диализом; пациенты после трансплантации органов.
Также, по словам министра, будет создан дополнительный список вакцинации для минимизации потерь вакцин – в список войдут полицейские и военные.
Отметим, что флакон препарата AstraZeneca содержит десять доз, Pfizer – шесть. Дозы необходимо использовать в течение нескольких часов после открытия флакона. По словам Тикарадзе, после начала процесса иммунизации было испорчено около 3% доз вакцины.
- В Грузию в рамках международного механизма COVAX поступили две партии вакцины от коронавируса – 43 200 доз препарата AstraZeneca и 29 250 доз вакцины Pfizer. По данным на утро 31 марта, вакцинировались лишь 6757 человек.
Коронавирус в Грузии: 616 новых случаев, 268 выздоровели
В Грузии за минувшие сутки выявили 616 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 268 пациентов, пять человек скончались. Об этом сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
За сутки было проведено 31 947 тестов на коронавирус, из них 20 364 на антиген и 11 583 ПЦР-тестов.
Как пишет «Новости-Грузия», показатель выявляемости по данным на 30 марта составляет 1.93%, за две недели – 1.74%, за семь дней – 1.61%.
С начала пандемии в Грузии зафиксировали 281 761 случай коронавируса. Из них выздоровели 273 167 человек, скончались 3778 пациентов.
Из 616 новых случаев больше всего зафиксировано в Тбилиси – 319. Остальные распределились по регионам так: Аджария – 50, Имеретия – 58, Квемо Картли – 17, Шида Картли – 35, Гурия – 14, Самегрело-Земо Сванети – 61, Кахетия – 25, Мцхета-Мтианети – 20, Самцхе-Джавахети – 2, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 15.
На данный момент в Грузии 4790 активных случаев коронавируса. Из них 1674 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 331 пациента тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 65 пациентов.
В ковид-гостиницах находятся 193 человека, 2855 пациентов лечатся дома. В карантинных пространствах находятся 270 человек, а в самоизоляции 8165.
«Мы этого гражданина не знаем» – югоосетинские депутаты о кандидате на пост генпрокурора
Представление президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова о назначении Виталия Савченко на должность генерального прокурора обсудили на прошедшем накануне заседании Комитета парламента по внешней политике и межпарламентским связям.
Председатель комитета Заза Дриаев заявил, что кандидатура Савченко не подходит на эту должность, так как он не имеет никакого отношения к Южной Осетии, а также не имеет опыта работы в данном направлении.
«Мы этого гражданина не знаем, и давать ему характеристику по его резюме мы тоже не можем. Лично я вижу на такой ответственной должности заслуженного сотрудника, гражданина Южной Осетии, который проработал на аналогичной должности не менее пяти лет. Таких у нас немало», – сказал Заза Дриаев.
Аналогичное мнение высказали депутаты Алан Гаглоев и Малхаз Гаглоев. Как пишет агентство «Рес», члены комитета не поддержали кандидатуру Виталия Савченко. Трое проголосовали «против», один воздержался.
Виталию Савченко 35 лет. Он родился и вырос в Краснодарском крае. Учился в Кубанском госуниверситете, затем в Московской государственной юридической академии. По настоящее время работает в прокуратуре Краснодарского края. Единственная связующая нить Савченко с Южной Осетией – это действующий генпрокурор Урузмаг Джагаев, который был начальником следственного управления УВД по городу Сочи. Срок полномочий Джагаева истекает в начале апреля.
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для животных
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек "Карнивак-Ков". Об этом сообщается на сайте Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора при Россельхознадзоре.
Препарат был разработан "Федеральным центром охраны здоровья животных". Клинические испытания вакцины проводились с октября 2020 года на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других зверях.
Антитела в итоге выработались у 100% привитых животных, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. По его словам, иммунитет после вакцинации составляет не менее шести месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины. Интерес к препарату проявляли компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура, добавил представитель Россельхознадзора,.
Ранее директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V", Александр Гинцбург предупредил, что заражение коронавирусом среди сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом пандемии.
В сообщении Россельхознадзора отмечается, что применение вакцины "Карнивак Ков", по мнению российских учёных, может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя. Однако Всемирная организация здравоохранения не раз сообщала, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных к людям нет.
В России официально регистрировались лишь два случая COVID-19 у животных — у кошек в Москве и Тюмени.
В то же время в Дании в прошлом году были выявлены вспышки коронавирусной инфекции у норок. Власти страны приняли решение уничтожить всех норок на фермах, где у животных был обнаружен мутировавший коронавирус. В результате были истреблены миллионы зверьков.
Гахария призвал положить конец поляризации и позаботиться о построении успешного государства
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария прокомментировал провал переговоров между «Грузинской мечтой» и оппозицией. В Facebook-посте, посвященном референдуму 31 марта 1991 года, он написал, что «радикализм и радикальные позиции по-прежнему являются разрушительным фактором, который мешал и мешает построению современного грузинского государства». Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Сегодня день референдума о восстановлении независимости Грузии и день рождения первого президента страны Звиада Гамсахурдия.
Это поворотный день в новейшей истории нашей страны – референдум, проведенный 31 марта 1991 года, является датой провозглашения независимости Грузии и началом строительства современного грузинского государства.
Примечательно, что в этом референдуме участвовало население Грузии, включая Абхазию и Цхинвальский регион. Создание независимого грузинского государства – это их выбор тоже, и мы должны помнить об этом, а также о том, что эти наши регионы все еще оккупированы Россией.
Сегодня мы чтим память Звиада Гамсахурдия и Мераба Костава, вклад которых определил формирование Грузинского национально-освободительного движения и восстановление независимости Грузии.
Строительство государства – долгий и полный вызовов процесс, и каждый из нас обязан внести свой вклад в этот процесс.
Прошло 30 лет с начала строительства государства…
Вчерашний день еще раз показал нам, что радикализм и радикальные позиции по-прежнему являются разрушительным фактором, который мешал и мешает строительству современного грузинского государства.
Мы должны положить конец политической поляризации и позаботиться о построении успешного государства», – написал Георгий Гахария.
- Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года.
- 22 марта Гахария заявил, что не уходит из политики – «несмотря на все слухи»: «Я не уйду из политики. Мы следуем нашим планам, нашей повестке дня. Это даст нам возможность в ближайшее время рассказать вам обо всем детально».
Гарибашвили о референдуме 31 марта 1991 года: наш народ проголосовал за идею независимой Грузии
31 марта 1991 года на всей территории Грузии прошел референдум, на котором наш народ проголосовал за идею независимой Грузии, – об этом в социальной сети Facebook написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«31 марта – самая важная дата в новейшей истории Грузии. Ровно 30 лет назад, 31 марта 1991 года на всей территории Грузии прошел референдум, на котором наш народ, в том числе наши сограждане, проживающие в Абхазии и Самачабло, проголосовали за идею независимой Грузии, выбрав путь государственной независимости страны.
С этим днем связано имя национального героя Грузии, первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, которому сегодня исполнилось бы 82 года. Его личный вклад в восстановление государственной независимости неизмерим. Именно Звиад Гамсахурдиа был вдохновителем и главным творцом этого исторического дня.
Поздравляю всех с этим днем эпохальной важности для новейшей истории Грузии», – отметил Ираклий Гарибашвили.
В референдуме 31 марта 1991 года приняли участие 90,5% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовало 98,93%. Именно на основании результатов этого референдума 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии принял Акт о восстановлении государственной независимости страны.
Основатель ансамбля «Рустави» Анзор Эркомаишвили умер от коронавируса
Певец, хоровой дирижер, фольклорист, активно исследовавший и изучавший народные грузинские песни Анзор Эркомаишвили скончался в возрасте 80 лет. Информацию ансамбль «Рустави» распространяет на официальном сайте.
Анзор Эркомаишвили находился в Первой университетской клинике с диагнозом «коронавирус». Он был на аппарате искусственного дыхания, – пишет Первый канал Грузии.
Анзор Эркомаишвили – основатель известных в Грузии и за ее пределами ансамблей «Рустави» и «Мартве». С 1968 года он руководил вокальным ансамблем «Рустави». Эркомаишвили издал семь записанных и расшифрованных им грузинских (гурийских) народных песен. Подготовил к изданию сборник «Гурийские народные песни». Он является автором книг «Звук странный», «Дедушка», «Черный дрозд».
В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.
Меркель и Макрон попросили Путина сохранить здоровье Навального
Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры Германии и Франции призвали Владимира Путина уважать права своего политического оппонента - оппозиционера Алексея Навального – и сохранить ему здоровье Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
"В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела",— говорится в сообщении Кремля. Деталей разговора о политике не приводится.
В январе Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения в результате отравления боевым веществом из группы "Новичок". Политик и его сторонники уверены, что на него совершено покушение российскими властями. В феврале суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Политик находится в колонии № 2 во Владимирской области. На прошлой неделе он пожаловался на боли в спине и ноге, отсутствие медицинской помощи и на «пытку бессонницей». ФСИН назвала состояние Навального удовлетворительным. А заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян заявил, что оппозиционер симулирует проблемы со здоровьем.
Ещё одной темой разговора лидеров Германии, России и Франции стала ситуация на востоке Украины. Меркель и Макрон обратили внимание Путина на необходимость исполнения Россией обязательств по стабилизации режима прекращения огня в регионе и соблюдения Минских соглашений.
Кроме того, президенты России и Франции, а также канцлер ФРГ обсудили положение в Беларуси, урегулирование в Ливии, ситуацию в Сирии, а также отношения России и Евросоюза.
В ходе беседы лидеры трёх стран говорили и о возможном использовании и производстве в ЕС российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает пресс-служба правительства Германии.
"В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня", — сказано в сообщении Кремля.
Что предлагал Даниельсон? Текст соглашения, которое не было подписано
Миссия Евросоюза в Грузии обнародовала текст соглашения под названием «Будущий путь Грузии», который шведский дипломат Кристиан Даниельсон предложил подписать сторонам для выхода из политического кризиса в Грузии. И «Грузинская мечта», и оппозиция отказались подписывать этот документ.
Стороны обвиняют друг друга в том, что отказались идти на компромисс. Оппозиция была недовольна тем, что в документе ничего не говорится о возможности проведения внеочередных выборов, хотя этот вопрос ранее был представлен в плане, предложенном грузинским политикам для обсуждения лично президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, – пишет «Новости-Грузия».
Соглашение «Будущий путь Грузии»
Мы, Стороны настоящего Соглашения, подразумеваем общие интересы, чтобы:
Положить конец существующим политическим разногласиям и продвинуть демократическую повестку дня и верховенство закона в Грузии посредством политических, судебных и антикоррупционных реформ;
Чтобы наша страна была сильной и сплоченной в решении проблем здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавируса;
Обеспечить интересы безопасности и стабильности Грузии перед лицом региональных вызовов;
Действовать целенаправленно для реализации европейских и евроатлантических устремлений Грузии;
Признавая поддержку президента Европейского Совета Шарля Мишеля, мы соглашаемся с тем, что:
как только это соглашение будет подписано, мы войдем в парламент и будем принимать полноценное участие в парламентской деятельности;
До следующих парламентских выборов мы будем выполнять свои обязанности с взаимным уважением и признанием того, что стабильность Грузии требует единства. Соответственно, мы обязуемся оперативно и добросовестно выполнять все следующие вопросы:
- В интересах политической стабильности Грузии и в целях выполнения этого соглашения стороны, подписавшие соглашение, обязуются реагировать на два вопроса, воспринимаемых как политизированное правосудие. В частности, в течение одной недели после подписания этого соглашения партия, представленная в парламенте, должна инициировать закон об амнистии, который будет касаться всех нарушений и арестов, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.
- Кроме того, Парламент должен реагировать на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие, посредством законодательства и (при необходимости) вносить поправки в Правила процедуры, чтобы требовать большинства простым большинством для отказа от иммунитета члена Парламента.
Сроки:
1. Действия, необходимые для соблюдения этого положения, должны быть предприняты в течение одной недели с момента подписания.
2. Все подписавшие входят в парламент для голосования по законодательным и нормативным поправкам.
- Все следующие парламентские выборы будут полностью пропорциональными. Порог для следующих двух парламентских выборов будет от нулевого (естественный порог) до 2%.
- Группа из не менее 4 депутатов сможет сформировать парламентскую фракцию, в которую войдут депутаты от других партий.
- Партии поддержат законопроект, внесенный в парламент 2 марта, со следующими дополнениями или поправками:
- Местные выборы: пропорция 4/1 пропорциональных и мажоритарных мест в пяти крупных городах и пропорция 2/1 во всех остальных. Порог 2,5% в Тбилиси, порог 3% везде за пределами Тбилиси.
- Центральная избирательная комиссия: 8 профессиональных и 9 партийных членов. Профессиональные члены избираются большинством в две трети голосов полного состава парламента. Заместитель председателя ЦИК должен быть представителем оппозиционной партии.
- Окружная избирательная комиссия будет укомплектована в той же пропорции, и ей потребуется 2/3 голосов в ЦИК для избрания профессиональных членов.
- Участковая избирательная комиссия будет укомплектована в таком же соотношении после парламентских дебатов о целесообразности. Профессиональные члены назначаются простым большинством ОИК, набрав +1 голос. Протокол участковой избирательной комиссии подписывают не менее 5 профессиональных членов + 1 член политической партии.
- Председатель ЦИК избирается Парламентом 2/3 голосов.
- Должны быть определены четкие критерии подсчета бюллетеней. Правило автоматического пересчета 10% участков по стране остается в силе.
- Под эгидой ЦИК будет создана целевая группа, в которую войдут представители администрации Народного защитника и приглашенные, заслуживающие доверия, беспристрастные организации по наблюдению за выборами, а также заслуживающие доверия местные и международные эксперты, которые представят процесс разрешения споров и своевременно рекомендации в ЦИК. Этой группе можно назначить дополнительные функции, например, включение обратного отсчета.
- В соответствии с Совместным заключением Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) от 20 марта 2021 г. по двум законопроектам, инициированным в январе 2021 г. (законодательные изменения в отношении регистрации и финансирования партий), и предлагаемых поправки должны быть пересмотрены.
Сроки:
1. Обсуждение законопроекта о выборах в рабочей группе будет возобновлено после вступления в парламент других оппозиционных партий.
2. Законопроект с внесенными в него поправками, который полностью отражает настоящее Соглашение, должен быть отправлен в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) для заключения в течение двух недель после достижения соглашения.
3. Все необходимые изменения должны быть приняты Парламентом своевременно до выборов в органы местного самоуправления 2021 года.
В этот парламентский срок в качестве первого шага к реформам, рассчитанным на широкомасштабное, инклюзивное и многопартийное участие, парламент должен одобрить амбициозную судебную реформу, включая:
- Повышение независимости, подотчетности и качества правительства Грузии. Согласно двум пакетам реформ правосудия, принятым в 2017 и 2019 годах:
a) Назначение судей в судах первой и апелляционной инстанций должно повысить прозрачность и отбор на основе заслуг, в частности, путем назначения судей на основании письменных критерии добросовестности и компетентности;
б) представить в Парламент законопроект о назначениях в Верховный суд с учетом Заключения Венецианской комиссии № 949/2019 от 24 июня 2019 года, особенно в отношении поэтапного подхода к назначениям, открытого голосования в Высший совет юстиции и необходимость обоснования представлений;
в) должен воздерживаться от назначения в соответствии с правилами Верховного суда;
г) принять законодательство, обеспечивающее исполнение решения Конституционного Суда Грузии в июне 2019 года, установив правила публикации судебных решений.
- В то же время все текущие назначения в Верховный суд должны быть приостановлены и возобновлены заявки на новых кандидатов даже после вступления нового закона в силу.
- Углубленная реформа Высшего совета юстиции для повышения прозрачности, добросовестности и подотчетности, включая вопросы назначения, оценки, продвижения по службе, перевода, дисциплинарных решений и споров, направляется в Венецианскую комиссию и Бюро ОБСЕ по координации Права человека и их рекомендации должны быть полностью выполнены.
- Что касается назначения в будущем генеральных прокуроров, то после необходимых процедур внесения поправок в конституцию, включая публичные дебаты, стороны обязуются продолжать разделять общую политическую позицию, согласно которой для назначения следующего генерального прокурора потребуется квалифицированное большинство голосов парламента. Эти назначения должны производиться в соответствии с передовой международной практикой для обеспечения прозрачных, беспристрастных и основанных на заслугах назначений.
- Стороны обязуются проводить судебную реформу посредством инклюзивного процесса, включая оценку эффективности третьей и четвертой волн судебной реформы. При проведении этих реформ будут использоваться советы и помощь международных экспертов, особенно в отношении добросовестности назначенных судей.
Сроки:
1. Обсуждение выполнения этого соглашения и дальнейших реформ начинается, как только другие оппозиционные партии войдут в парламент.
2. Проект составляется и отправляется в Венецианскую комиссию до 1 июля для заключения.
3. Первое голосование состоится на осенней сессии парламента 2021 года.
4. Парламент быстро одобрит реформы, не позднее весенней сессии 2022 года.
- Члены парламента будут возглавлять пять комитетов от оппозиционных партий, два из которых будут выбраны из следующего списка:
- Комитет по процедурным вопросам и правилам
- Комитет по правовым вопросам
- Комитет по правам человека, юридическим вопросам и гражданской интеграции
- Бюджетный комитет
- Комитет по иностранным делам
- Члены парламента от оппозиционных партий будут занимать одну должность главы парламентской делегации в парламентских делегациях, представляющих Грузию на следующих международных форумах: Парламентская ассамблея Евронест, Комитет парламентской ассоциации ЕС-Грузия, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ.
- В будущем другие позиции будут разделяться с использованием инклюзивной формулы, такой как метод Д’Ондта [используется для минимизации диспропорций]
- Стороны примут форму «диалога Жана Моне» с Европейским парламентом.
Сроки: в течение недели после подписания должен начаться процесс дальнейшего перераспределения полномочий в парламенте, чтобы изменения вступили в силу сразу после созыва осенней сессии 2021 года.
Партии принимают во внимание оценку ОБСЕ / БДИПЧ, в которой говорится, что «парламентские выборы 31 октября прошли в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении избирателей и стирании границ между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса. (…) Систематический отказ рассматривать большинство жалоб на формальной основе значительно снизил эффективность правового реагирования на них.
Стороны признают, что они по-разному оценивают выборы 2020 года, и соглашаются использовать свои парламентские мандаты, а также участвовать в будущих выборах на основе выше согласованной избирательной реформы – в интересах политической стабильности Грузии и выполнения настоящего Соглашения.
Правительство Грузии запрашивает прибытие миссии международных наблюдателей на местные выборы в октябре 2021 года.
Сроки: у сторон есть политическое обязательство при подписании соглашения.
Даниельсон: К сожалению, ни одна из политических партий не приняла подготовленный нами документ
Подготовленный посредниками переговоров между правящей партии Грузии и оппозицией документ не был принят ни одной из политических партий. Об этом заявил посредник Кристиан Даниельсон по завершении итоговой встречи с членами «Грузинской мечты» и оппозиции. По его словам, подготовленный ими документ будет опубликован.
«Сегодня я завершил свою вторую миссию медиации в Грузии в качестве личного представителя президента Мишеля. Этот кризис возможно разрешить. Это решение, которое содержит очень важные реформы избирательной системы и системы правосудия, это решение, включающее перераспределение власти, особенно в парламенте, это также решение, которое положит конец продолжающимся дебатам по политизированным судебным делам и досрочным выборам. Это решение требует политической смелости, и я внес такое предложение, теперь оно будет публичным документом. Это то решение, которое ставит интересы страны выше всех других вопросов, и очень жаль, что ни одна политическая партия не приняла такого решения», - сказал Кристиан Даниельсон.
По словам спецпосланника Евросовета, «компромисс - это сила, а не слабость». «Европейским устремлениям нужны компромиссы, особенно со стороны правящей партии», - заявил он, и добавил, что сегодня не было готовности идти на компромисс.
«В конце концов, западные партнеры Грузии здесь не для того, чтобы навязывать партиям решения. Эти методы не используются в ЕС. Наш метод - посредничество, поэтому грузинские лидеры должны идти на компромисс и решать эти проблемы. Как я уже сказал, компромисс - это сила, а не слабость. Европейские устремления нуждаются в компромиссах, особенно со стороны правящей партии, чтобы вывести страну из кризиса. Конечно, очень высоким амбициям сопутствует большая ответственность. К сожалению, сегодня за столом не было готовности к компромиссу. Теперь я доложу президенту Мишелю о том, что произошло на этой неделе, и он решит, каковы будут следующие шаги и когда они будут предприняты», - сказал Даниельсон.
- Даниельсон приехал в Тбилиси на переговоры уже во второй раз. Первый его визит продлился с 12 по 19 марта, однако соглашение между сторонами так и не было достигнуто. Выслушав отчет о первой миссии своего представителя в Грузии, Шарль Мишель сказал, что, несмотря на «достигнутый прогресс», его представитель вернется в Тбилиси.
- По данным СМИ, в представленном на сегодняшней встрече оппозиции и правительства документе не было речи о назначении внеочередных выборов, однако оно включало вопросы освобождения Георгия Руруа и Ники Мелия, которых оппозиция называет политзаключенными.
Спецоперация в Подмосковье продолжалась около девяти часов
В подмосковном поселке Новые Вешки в ходе спецоперации, при пожаре погиб человек, открывший огонь по сотрудникам Росгвардии. Таковы предварительные сведения, опубликованные агентством ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник уточнил, что стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами. Пожаром был охвачен верхний этаж. Тушением огня никто не занимался из-за опасений, что в доме могут находится взрывчатые вещества. Было решено не подвергать риску жизни пожарных. Оперативно-следственная группа начнет работать в доме после того, как пожар потухнет.
Участники спецоперации уезжают из поселка, оцепление Новых Вешек частично снято. Операция по захвату стрелка продолжалась более девяти часов.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Новые Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. Речь шла о Владимире Барданове 1960 года рождения, директоре фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.
Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. Барданов в это время начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросать гранаты.
Сотрудники спецподразделений Росгвардии применили гранатомет при штурме дома. Ранение получил один спецназовец, угрозы его жизни нет.
СМИ: Оппозиция и «Мечта» отказались от соглашения Даниельсона, но встреча продолжается
И «Грузинская мечта», и оппозиция отказались от того проекта соглашения, который им предложил шведский дипломат Кристиан Даниельсон. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари» со ссылкой на свои источники в кулуарах переговоров, которые в эти минуты продолжаются в представительстве ЕС в Тбилиси. После того, как предложенный медиатором вариант соглашения был отвергнут, стороны решили продолжить переговоры, чтобы составить новое соглашение.
Кристиан Даниельсон и посол США в Грузии Келли Дегнан вышли в отдельную комнату для переговоров, чтобы поработать над новым вариантом проекта соглашения, отмечает телекомпания. Также «Мтавари» не исключает, что если сейчас соглашение не будет достигнуто, Даниельсон может приехать в Грузию в конце апреля, чтобы провести еще один раунд переговоров.
В отвергнутом плане не был представлен вопрос о назначении внеочередных парламентских выборов, с чем была категорически не согласна оппозиция. План вместе с тем содержал предложения по освобождению из тюремного заключения Георгия Руруа и Ники Мелия, которых оппозиция называет политзаключенными. Предлагалось, что сумму залога в 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов), которую председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия отказывается выплачивать принципиально, будет выплачена от имени Евросоюза, после чего задержанный 23 февраля 2021 года оппозиционер выйдет на свободу.
Что касается совладельца оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа, задержанного по обвинению в незаконном хранении оружия, то предполагается, что он будет освобожден условно-досрочно в ноябре 2021 года, так как к этому времени закончится половина из четырехлетнего срока, присужденного Руруа, и он может рассчитывать на такое решение комиссии по условно-досрочному освобождению. После освобождения из тюрьмы Руруа должен будет в следующие два года носить электронный браслет, чтобы прокуратура могла отслеживать его передвижения.
Также посредники предлагали провести через парламент амнистию для всех, кто был задержан из-за событий 20 июня 2019 года и таким образом, снять судимость с Руруа и Мелия. Оппозицию в проекте соглашения также призывали прекратить бойкот и начать работать в парламенте, в том числе и для проведения такой амнистии.
СМИ: Посредники предложили выплатить залог за Мелия и помиловать Руруа
По данным телекомпании «Формула», в представленном на сегодняшней встрече оппозиции и правительства документе не идет речь о назначении внеочередных выборов, однако оно включает вопросы освобождения Георгия Руруа и Ники Мелия, которых оппозиция называет политзаключенными.
В тексте предлагается, что сумму залога в 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов), которую председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия отказывается выплачивать принципиально, будет выплачена от имени Евросоюза, после чего задержанный 23 февраля 2021 года оппозиционер выйдет на свободу, отмечает телекомпания.
Что касается совладельца оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа, задержанного по обвинению в незаконном хранении оружия, то предполагается, что он будет помилован и выйдет на свободу в ноябре 2021 года.
По предварительным данным, эти условия не были приняты ни оппозицией, ни представителями «Грузинской мечты».
За сутки коронавирус выявлен у 13 жителей Абхазии, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 232 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 13 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 23 человека, 19 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 30 марта скончался пациент 1960 года рождения. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 398 человек. Зарегистрировано 213 летальных случаев. Выздоровели 12 860 человека.
В Словакии ушло в отставку правительство Игоря Матовича
Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьера Игоря Матовича. Формирование нового правительства поручено министру финансов Эдуарду Хегеру.
В прошлую среду Чапутова потребовала от Матовича освободить премьерское кресло. Премьер согласился, но поставил ряд условий, в частности - уход правящей коалиции министров из других партий.
Игорь Матович - основатель и лидер право-консервативной партии «Обычные люди». В прошлом году партия победила на парламентских выборах.
Причины кризиса накапливались давно, отмечает Би-би-си, но последним аргументом за отставку стало решение премьер-министра Игоря Матовича закупить у России вакцину «Спутник». Против этого выступили партнеры по коалиции, отмечавшие, что у российского препарата нет европейской регистрации.
В прошлом году быстрые и решительные действия правительства позволили сдержать распространение коронавируса, говорится в публикации. Но после второй волны, осенью 2020 года, доверие к правительству и особенно к премьер-министру существенно снизилось. Недовольство избирателей, среди которых прежде было и немало сторонников российской вакцины, вызвало равнодушие Матовича к призывам эпидемиологов полностью запретить туристические поездки.
В Тбилиси проходят переговоры властей и оппозиции для выхода из политического кризиса
В представительстве Евросоюза в Тбилиси в 18 часов проходит встреча руководителей правящей партии Грузии, лидеров оппозиции и западных посредников, направленная на достижение соглашения по выходу из политического кризиса.
Медиатором на переговорах является шведский дипломат Кристиан Даниельсон, направленный в Грузию президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Даниельсон вместе с послами ЕС и США представит грузинским политикам составленный им текст соглашения по выходу из политического кризиса, который сторонам будет предложено подписать.
Встреча проходит за закрытыми дверями. Всех вошедших на встречу политиков попросили отключить мобильные телефоны. Когда закончатся переговоры, пока неизвестно, информирует агентство «Новости-Грузия».
- Даниельсон приехал в Тбилиси на переговоры уже во второй раз. Первый его визит продлился с 12 по 19 марта, однако соглашение между сторонами так и не было достигнуто. Выслушав отчет о первой миссии своего представителя в Грузии, Шарль Мишель сказал, что, несмотря на «достигнутый прогресс», его представитель вернется в Тбилиси.
- Оппозиционные партии заявляют, что в случае достижения соглашения о досрочных выборах и освобождении политических заключенных они могут пойти на компромисс, но заявляют, что правящая партия еще не предприняла никаких конкретных шагов для решения этих двух ключевых для них вопросов.
- Между тем в правительстве говорят, что не стоит ожидать от них компромисса по вопросу проведения досрочных выборов.
В Цхинвали отвергли предложение Тбилиси по вакцинации от COVID-19
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия отказываются от предложения Тбилиси по вакцинации населения от коронавируса. Об этом говорится в заявлении югоосетинского министерства иностранных дел.
«Заявленная инициатива вызвала в Южной Осетии удивление. Особо цинично звучат утверждения величайшей заботы о здоровье населения Южной Осетии, проявляемой правительством Грузии. Хватит лицемерить. Сложившаяся в Грузии ситуация в связи с пандемией коронавируса продолжает будоражить нездоровое воображение грузинских политиков. Вместо того, чтобы трубить в СМИ о том, что грузинские власти готовы всячески помогать Южной Осетии, лучше бы обратили внимание на нужды грузинского народа, в том числе на все еще стремительное распространение вируса в Грузии и негативные последствия трагического опыта использования вакцины AstraZeneca в своей стране», – сказано в заявлении.
В Цхинвали говорят, что «ситуация с COVID-19 и вакцинацией от коронавируса находится под надежным контролем и заботой» властей. В заявлении сказано, что руководство Южной Осетии «предприняло все необходимые меры для защиты здоровья своего народа, и проблем в этой сфере у Южной Осетии нет».
«Южная Осетия – суверенное и независимое от Грузии государство вот уже на протяжении последних 30 лет. Все это время никакие решения соседнего государства не имеют юридической силы на нашей территории. Попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Южной Осетии без санкции законного правительства страны, в том числе и вопросы, связанные с защитой здоровья и безопасности ее граждан, бесперспективны», – подчеркнули в МИД.
Ранее члены грузинского правительства заявили, что медработники и лица старше 65 лет, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут вакцинироваться от коронавируса на территории, контролируемой центральными властями Грузии. У них будет выбор между двумя препаратами, доступными в стране: AstraZeneca и Pfizer. От предложения Тбилиси отказались и власти самопровозглашенной республики Абхазия.
- «Эхо Кавказа» уже писало, что абхазские власти направили в Россию запрос на выделение ста тысяч доз вакцины, а югоосетинские власти надеются получить 1500 доз вакцины «Спутник V» до конца марта.
- В Грузию в рамках международного механизма COVAX поступили две партии вакцины от коронавируса – 43 200 доз препарата AstraZeneca и 29 250 доз вакцины Pfizer.
Песков о Навальном: «Гражданин противного мне мировоззрения»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался в интервью "Аргументам и фактам", что ему противно мировоззрение политика Алексея Навального, но он считает его обычным гражданином страны, который ничем не отличается от других россиян и должен нести ответственность по закону. Оппозиционера он – традиционно для Кремля – не называл по фамилии.
"Этот гражданин, – сказал Песков, – конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несёт ответственность за свои деяния по закону". Песков утверждает, что с Навальным обращаются как с обычным российским гражданином.
"Выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле", – отметил пресс-секретарь президента. "Чем он отличается от нас с вами? Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?" – добавил Песков.
Накануне публикации интервью Навальный вновь подал к Пескову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Первый иск против Пескова Навальный инициировал в ноябре 2020 года. Он требовал от Пескова опубликовать на официальном сайте Кремля опровержение заявлений о том, что с Навальным "работают специалисты" ЦРУ и всё, что "озвучивает" оппозиционер – в частности, обвинения против президента Путина, – ему "вкладывает в уста" американская спецслужба. Тогда суд вернул иск из-за "процессуальных недостатков".
В начале октября 2020 года, после того как Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что возлагает ответственность за свое отравление на президента Путина, Песков назвал слова оппозиционера "оскорбительными" и сказал, что тему Навального Кремль больше комментировать не будет.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.
- 24 марта адвокаты оппозиционера Ольга Михайлова и Вадим Кобзев сообщили о резком ухудшении состояния здоровья их подзащитного. Со слов адвокатов, с конца прошлой недели оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, он жаловался на то, что у него отнимается нога. ФСИН назвала состояние Навального "удовлетворительным". А заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян заявил, что оппозиционер симулирует проблемы со здоровьем.
- Команда Алексея Навального анонсировала весенний митинг за его освобождение.
Абхазия отказывается от предложения Тбилиси по вакцинации – пресс-служба Бжания
Власти самопровозглашенной республики Абхазия отказываются от предложения Тбилиси по вакцинации населения от коронавируса. Как пишет «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу абхазского президента, «в вопросе вакцинации населения от коронавирусной инфекции Абхазия рассчитывает на помощь своего союзника и стратегического партнера – Российскую Федерацию».
«Скоро в Абхазии начнется вакцинация населения одним из препаратов, разработанных российскими учёными. По этому вопросу мы ведём переговоры с нашими российскими друзьями. Эффективность российской вакцины уже доказана на практике, поэтому мы не намерены приобретать вакцины, разработанные в других странах», – заявили в пресс-службе.
Ранее члены грузинского правительства заявили, что медработники и лица старше 65 лет, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут вакцинироваться от коронавируса на территории, контролируемой центральными властями Грузии. У них будет выбор между двумя препаратами, доступными в стране: AstraZeneca и Pfizer.
- «Эхо Кавказа» уже писало, что абхазские власти направили в Россию запрос на выделение ста тысяч доз вакцины, а югоосетинские власти надеются получить 1500 доз вакцины «Спутник V» до конца марта.
- В Грузию в рамках международного механизма COVAX поступили две партии вакцины от коронавируса – 43 200 доз препарата AstraZeneca и 29 250 доз вакцины Pfizer.
Кристиан Даниельсон снова встретился с президентом Грузии
Спецпредставитель президента Европейского Совета Кристиан Даниельсон сегодня провел очередную встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
В пресс-службе президента отказались уточнять, какие вопросы обсуждались в резиденции на улице Атонели.
Между тем некоторые политические обозреватели не исключают, что европейский посредник обсуждает с президентом возможность амнистии в отношении акционера оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа, который осужден за незаконное хранение оружия. Оппозиция требует его освобождения, называя «политзаключенным», а правительство заявляет, что не собирается оказывать влияния на суд и отрицает наличие в стране политзаключенных, – пишет «Новости-Грузия».
Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию во второй раз 27 марта и уже посещал Саломе Зурабишвили. Он также общался с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, командой «Грузинской мечты» и оппозиционными лидерами.
Сегодня в представительстве Евросоюза в Тбилиси должна состояться встреча правящей партии и оппозиции, на которой Даниельсон вместе с послами ЕС и США представит текст соглашения по выходу из политического кризиса, который сторонам будет предложено подписать.
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